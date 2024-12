Pierwszy odcinek programu "Autentyczni" wyemitowany został w 2023 roku. Od początku format, w którym osoby w spektrum autyzmu zadają pytania zaproszonemu gościowi, prowadził Maciej Stuhr.

Maciej Stuhr odszedł z TVN. Dlaczego?

W jednym z ostatnich odcinków "Autentycznych" wyemitowanym w Boże Narodzenie, aktor powiedział, że rezygnuje z roli gospodarza a jego miejsce zajmie Dorota Wellman. Nie podał wówczas powodów swojej decyzji. Zrobił to dopiero teraz. Dlaczego taką decyzję podjął?

Decyzja była podyktowana brakiem mojego czasu - powiedział w rozmowie z Plejadą. Na razie jednak nie zdradził, jakie zajętości zawodowe lub prywatne planuje w najbliższym czasie.

Maciej Stuhr o uczestnikach "Autentycznych"

W rozmowie z TVN Maciej Stuhr przyznał, że był bardzo mocno związany z bohaterami programu. Nie ukrywał, że będzie tęsknił za uczestnikami.

Będę bardzo tęsknił, bo to było niezwykle wyjątkowe zdarzenie w moim życiu, nieporównywalne z niczym. Jestem od tak dawna w tym "bałaganie" i nie często się zdarza doznać coś nowego, polubić, pokochać i się zaprzyjaźnić. A tu były po prostu emocje, emocje, emocje... - wyznał aktor.

Maciej Stuhr o swojej niepełnosprawnej córce

W ostatnim odcinku programu "Autentyczni" Maciej Stuhr sam był gościem. Uczestnicy zadawali mu pytania m.in. o ojca Jerzego Stuhra i intymne relacje z żoną. Sam aktor wyznał w pewnym momencie, że ma "lekko niepełnosprawną" córkę.

Moja córka jest lekko niepełnosprawna. Widzę, z czym się boryka i jak trudne jest jej życie przez to. Widzę też, jaka jest dzielna w pokonywaniu trudności. Nie zmienia to faktu, że jestem osobą sprawną, zdrową i gdybym zaczął teraz teoretyzować za bardzo, byłoby to trochę nie fair - powiedział Maciej Stuhr.