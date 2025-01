Anna Seniuk najbardziej kojarzy się widzom z rolą Magdy Karwowskiej w serialu "Czterdziestolatek". Debiutowała rolą Irmy w "Wariatce z Chaillot" na deskach Starego Teatru w Krakowie.

Anna Seniuk ma problemy ze zdrowiem

Choć trudno w to uwierzyć, kilka tygodni temu Anna Seniuk obchodziła 60-lecie swojej pracy artystycznej. Aktorka nie tylko ma na koncie wiele ról w sztukach teatralnych i telewizyjnych produkcjach, ale uczy również w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. W najnowszym wywiadzie Anna Seniuk wyznała, że ma problemy ze zdrowiem.

Co dolega Annie Seniuk?

Niedawno miałam operację kolana, potem uraz barku. Właśnie przyjechałam z sanatorium, gdzie usiłowali mnie postawić na nogi. O ile przed sanatorium bolało mnie w kilku miejscach, o tyle po pierwszej rehabilitacji bolało mnie dosłownie wszystko - powiedziała Anna Seniuk w rozmowie z "Twoim Stylem".

Aktorka wyznała, że pewnego dnia obudziła się z myślą: "Chyba się starzeje". Pierwszy raz w życiu poczułam wiek, bo do tej pory jakoś biegałam. Na benefisie Anny Dymnej zrobiłam jeszcze dla niej szpagat! Oczywiście, przygotowywałam się kilka tygodni, ale wyszło jak u baletnicy. A tu, nagle, dopadły mnie wszystkie bóle - opowiedziała.

Osobliwe wyznanie Anny Seniuk

Anna Seniuk to aktorka, która kojarzy się z radością i u której uśmiech nie schodzi z twarzy. Jak sama mówi "cała jest zbudowana ze smutku". To on nauczył mnie walczyć o każdą chwilę radości. Ludzie często mówią: "Nie chcę być smutny". Ale smutek ma swoją wartość. Pozwala spojrzeć na życie z innej perspektywy. Jak docenilibyśmy szczęście, gdybyśmy nie wiedzieli, czym jest smutek? Życie bez smutku byłoby niepełne - stwierdziła Anna Seniuk.