Donald Trump wraca do Białego Domu. Zostanie 47. urzędującym prezydentem USA. Przypomnijmy, że Republikanin piastował już raz to stanowisko, w latach 2017-2021. Świat jest podzielony na zwolenników i przeciwników Donalda Trumpa. Swoje zdanie, w dość oryginalny sposób, postanowiła wyrazić Monika Richardson.

Reklama

Monika Richardson w akcji

Dziennikarka uznała to za dobrą okazję do metamorfozy swojego wizerunku. Z profilu fryzjerki Aleksandry Oleczek dowiadujemy się, że ma to być wyraz protestu. "Monika Richardson w proteście przeciw wynikowi wyborów w USA... Chyba pójdzie na całość" - napisała.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Monika Richardson zdecydowała się na krótką fryzurę i siwe włosy. Najpierw nawet sama chwyciła za nożyczki i zaczęła ciąć włosy, co zostało udokumentowane na nagraniu. Później już fryzjerka zajęła się farbowaniem.

"Nie boimy się słowa >>siwe<< pod warunkiem że zdrowe" - napisano w poście.

Co na to fani?

Komentujący już wydali werdykt i nie kryją zachwytu nad odważną zmianą na głowie Moniki.