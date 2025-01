Dua Lipa dużo czyta, a swoimi refleksjami o literaturze dzieli się z fanami. Już wspominała o książce Olgi Tokarczuk "Prowadź swój pług przez kości umarłych". Teraz spotkały się, by o tej powieści porozmawiać.

"Te postaci zostaną z tobą na zawsze"

Jest śmiertelnie poważna, a jednocześnie pełna czarnego humoru i nieszablonowych postaci, które zostaną z tobą na zawsze. Nie można jej przegapić. Autorka zdobyła Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. Kiedy przeczytasz tę powieść, zrozumiesz dlaczego - tak mówiła Dua LIpa w kąciku literackim na swoim portalu Service95.

Zafascynowana Dua Lipa

Dua Lipa opowiadała, że dostała kiedyś kilka książek od znajomego, który pracuje w wydawnictwie. Była wśród nich powieść Olgi Tokarczuk pt. "Prowadź swój pług przez kości umarłych". Tytuł przyciągnął piosenkarkę. Książka Olgi Tokarczuk została przetłumaczona przez Antonię Lloyd-Jones i ukazała się w języku angielskim pt. "Drive Your Plow over the Bones of the Dead".Byłam kompletnie oczarowana tą książką aż do ostatniej strony – powiedziała Dua Lipa. Mówiła też, że zafascynowała ją postać głównej bohaterki książki, Janiny Duszejko, jej siła, determinacja i bezkompromisowość.

Olga Tokarczuk o bohaterce swojej książki

Olga Tokarczuk opowiadała o tym, jak narodził się pomysł na książkę i bohaterka. Szukałam formy tej powieści przez długi czas. Miałam pomysł, ale nie wiedziałam, jak to napisać. Szukałam odpowiedniego języka, którym opowiem o trudnych, bolesnych sprawach, z którymi mierzymy się jako istoty ludzkie, takimi jak kwestia zabijania zwierząt – mówiła. Podkreśliła, że nie lubi dydaktyzmu i moralizatorstwa w literaturze.

Kiedy skończyłam pisać tę książkę wyszłam na balkon, zapaliłam papierosa i zaczęłam płakać – powiedziała noblistka. Mówiła także, że nie wszystkim w Polsce przypadła do gustu tematyka książki i jej bohaterka. Silny opór prezentowało m.in. środowisko myśliwych.

Olga Tokarczuk o cierpieniu zwierząt

Lubimy być otoczeni przez zwierzęta. Pytanie, dlaczego tylko z psami i kotami, a nie ze świniami. Jaka jest różnica między psami a świniami? – zastanawiała się pisarka. Musimy zacząć inaczej myśleć, zmienić perspektywę. Jeśli już musisz jeść mięso, wybieraj to z ekologicznych farm, gdzie zwierzęta mają dobre warunki – mówiła Tokarczuk. Podkreśliła też, że we współczesnym świecie polowanie to czyste okrucieństwo.

Co łączy Olgę Tokarczuk i Duę Lipę?

Olga Tokarczuk powiedziała, że tytuł powieści jest cytatem z poematu Williama Blake’a "Zaślubiny nieba i piekła". Noblistka podkreśliła, że Blake jest ważnym poetą dla jej pokolenia i dla wielu czytelników jej powieści. Okazuje się, że twórczość Williama Blake'a jest bliska także piosenkarce i czytała jego dzieła. Dodała, że Blake lubił spacerować po jej ulubionym parku Primrose Hill w Londynie.