W 2001 r. miała premierę druga w historii polskiego kina filmowa adaptacja powieści Henryka Sienkiewicza "W pustyni i w puszczy". Film wyreżyserował Gavin Hood. Główne role zagrali Adam Fidusiewicz (Staś) i Karolina Sawka (Nel). Karolina Sawka w dorosłym życiu została aktorką. Po ukończeniu szkoły filmowej w Łodzi gra w teatrze i w serialach, np. "Pierwsza miłość", "M jak miłość" czy "Ojciec Mateusz".

Karolina Sawka ogłasza ciążę w TVP

W czwartek rano Karolina Sawka pojawiła się w "Pytaniu na śniadanie" razem z rodzicami. Tematem rozmowy miała być przede wszystkim sztuka, jednak w trakcie wizyty ujawniono, że aktorka spodziewa się dziecka. Ojcem jest aktor Mateusz Rzeźniczak, z którym w czerwcu 2024 r. wzięła ślub.

Henryk Sawka: zostajemy dziadkami

Rysownik, satyryk i ilustrator Henryk Sawka, ojciec Karoliny, potwierdził radosną nowinę, pisząc w mediach społecznościowych: "Poszliśmy do »Pytanie na śniadanie« mówić o sztuce… i zdradziliśmy sekret. Nie powiedzieliśmy wszystkiego, co chcieliśmy, bo czas na antenie mija szybko. Ale chyba najważniejsze padło. Sztuka, Szczecin, konie - i wiadomość, której nie było w scenariuszu. Karolina zostaje mamą. A my dziadkami" - napisał.