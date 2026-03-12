Agatę Turkot, która za rolę w "Domu dobrym" Wojciecha Smarzowskiego zdobyła Nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego i Orła za najlepszą rolę kobiecą, można teraz zobaczyć w serialu HBO Max "Piekło kobiet". Wcześniej aktorka grała m.in. w serialu TVP "Leśniczówka".

Zachwyciła w 'Domu dobrym', wraca w 'Piekle kobiet'. Agata Turkot: Helena jest i jasna, i mroczna [WYWIAD]
Zachwyciła w "Domu dobrym", wraca w "Piekle kobiet". Agata Turkot: Helena jest i jasna, i mroczna [WYWIAD]

Zobacz również

Życie prywatne Agaty Turkot

Agata Turkot nie opowiada o swoim życiu prywatnym. W wywiadach skupia się na pracy. Podczas gali Orłów uwagę przyciągnęło to, że pojawiła się z partnerem. Jak donoszą media "nie szczędzili sobie czułości. Agata Turkot przyszła z Mateuszem Królem.

Reklama
Mateusz Król Mateusz Król / AKPA / Gałązka
Była Nel w ekranizacji w 'Pustyni i w puszczy', teraz gra w 'M jak miłość'. Niedługo będzie mamą
Była Nel w ekranizacji w "Pustyni i w puszczy", teraz gra w "M jak miłość". Niedługo będzie mamą

Zobacz również

Kim jest partner Agaty Turkot?

Mateusz Król jest aktorem. Grał w m.in. w "Koronie królów", "The Office PL" czy "O mnie się nie martw". Widzowie będą mogli już niedługo oglądać go w kolejnym serialu. Pojawi się w nowej adaptacji "Lalki" kręconej przez Netflix. Kilka lat temu media pisały o jego związku z z Laurą Breszką.