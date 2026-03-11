Podcast "WojewódzkiKędzierski" przyciąga uwagę. Niedawno gościli tam m.in. Magdalena Cielecka, Natalia "Natsu" Karczmarczyk oraz Paulina Smaszcz i Marcin Hakiel. W ostatnim odcinku byli to Robert Stockinger i Tomasz Stockinger, prywatnie ojciec i syn.

Kariera Tomasza Stockingera

Tomasz Stockinger zdradził m.in., czy "Klan" zrobił z niego milionera i ile razy płakał na jego planie oraz opowie rzekomych romansach i łatce "polskiego amanta". Choć Tomasz Stockinger rozpoczął karierę aktorską już w 1976 r. i zagrał w wielu kultowych produkcjach. Wystąpił m.in. w "Znachorze", "Latach dwudziestych... latach trzydziestych", "Pestce", serialu "Dom". Największą popularność dała mu rola w "Klanie" w TVP - gwiazdor wciela się tam od 1997 r. w Pawła Lubicza.

Tomasz Stockinger o Jacku Kurskim

W latach 2016-2022, gdy prezesem zarządu Telewizji Polskiej był Jacek Kurski, wiele gwiazd, aktorów i artystów odmawiało występów na antenie publicznego nadawcy, jawnie sprzeciwiając się polityce i narracji, jaką wówczas reprezentowała TVP. Na pytanie Kuby Wojewódzkiego, czy nie miał przez to "kaca moralnego", Tomasz Stockinger odpowiedział "nie". Tak, jak wiele programów, takich jak "Familiada" czy "Jaka to melodia?", coś, co jest zupełnie apolityczne, misyjne, na co Polacy czekają. Coś, co jest siłą i ważnym elementem ramówki w TVP. Żadnego wstydu - stwierdził. Tomasz Stockinger twardo zaprzeczył, gdy prowadzący "WojewódzkiKędzierski" spytali go, czy kiedykolwiek "przybił piątkę" Jackowi Kurskiemu podczas ramówki Telewizji Polskiej.

Tyle zarabia Stockinger w "Klanie"

Prowadzący zapytali wprost, czy wieloletnia obecność w serialu uczyniła go milionerem. Stockinger nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi, ale przyznał, że od lat regularnie pracuje i odkłada pieniądze. Nie, czegoś takiego nie odczuwam jakoś specjalnie, ale odczuwam wdzięczność i szacunek produkcji. Moja stawka dzienna, która nie jest żadną jakąś super stawką, to najwyższa półka, jeśli chodzi o te zasłużone nazwiska. Myślę o Grabarczyku - do jakiegoś czasu. Do niedawna Bursztynowicz i Trojanowska - czyli podstawa obsady - powiedział w podcaście Stockinger.

