"Taniec z Gwiazdami" kilka lat temu powrócił na antenę Polsatu. Widzowie chętnie oglądają taneczne zmagania gwiazd. Najnowsza 18. edycja ruszyła dwa tygodnie temu.

"Taniec z Gwiazdami". Kto bierze udział w nowej edycji?

Na parkiecie tanecznego show Polsatu w dwóch pierwszych odcinkach można było oglądać 12 par. Byli to:

Para numer 1 – Sebastian Fabijański i Julia Suryś

Para numer 2 – Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz

Para numer 3 – Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta

Para numer 4 – Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski

Para numer 5 – Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba

Para numer 6 – Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina

Para numer 7 – Kamil Nożyński i Izabela Skierska

Para numer 8 – Izabela Miko i Albert Kosiński

Para numer 9 – Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska

Para numer 10 – Gamou Fall i Hanna Żudziewicz

Para numer 11 – Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino

Para numer 12 – Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke

"Taniec z Gwiazdami". Przeboje Kayah w kolejnym odcinku

W drugim odcinku z "Tańcem z Gwiazdami" pożegnali się Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski. Okazuje się, że choć taneczne show Polsatu dopiero ruszyło, produkcja już szykuje jedną z wielu niespodzianek. W odcinku, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 15 marca, pary zatańczą do największych przebojów Kayah. Specjalnie na ten wieczór zaaranżuje je orkiestra Tomasza Szymusia.

Widzowie usłyszą hity i zobaczą choreografie do takich przebojów jak "Prawy do lewego", "Prócz ciebie nic", "Supermanka" czy "Ramię w ramię". Okazuje się, że Kayah sama wybierała piosenki, do których zatańczą uczestnicy.

Zmiany w jury "Tańca z Gwiazdami". Kim jest nowa jurorka?

W tym odcinku programu "Taniec z Gwiazdami" nastąpi również mała zmiana, jeśli chodzi o skład jury. Zasiądzie w nim nie kto inny, jak właśnie Kayah. Czy to oznacza, że któregoś z jurorów zabraknie w tym odcinku? Nie. Kayah będzie piątym jurorem. To oznacza, że zasiądzie w jury "Tańca z Gwiazdami" obok Ewy Kasprzyk, Iwony Pavlović, Tomasza Wygody oraz Rafała Maseraka.

Emisja odcinka "Tańca z Gwiazdami" z udziałem Kayah odbędzie się 15 marca o godz. 19:55 w Polsacie.