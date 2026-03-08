Ruszyła kolejna, 18. już edycja programu "Taniec z Gwiazdami". O Kryształową Kulę walczy 12 par. Wśród gwiazd, które biorą udział w show są: Piotr Kędzierski, Magdalena Boczarska, Sebastian Fabijański, Kamil Nożyński, Natalia "Natsu" Karczmarczyk, Paulina Gałązka, Emilia Komarnicka, Izabella Miko, Mateusz Pawłowski, Kacper "Jasper" Porębski, Gamou Fall oraz Małgorzata Potocka.

Małgorzata Potocka zachwyciła w "Tańcu z gwiazdami". Rafał Maserak jednak krytykuje

Poruszające wyznanie Małgorzaty Potockiej

To właśnie ta ostatnia gwiazda zdobędzie się w najnowszym odcinku na bardzo szczerze i poruszające wyznanie. Jak donosi "Fakt" w najnowszym odcinku Małgorzata Potocka opowie o swojej walce z nowotworem piersi.

Chciałabym, żeby ten Dzień Kobiet był dniem, kiedy kobiety pokochają siebie i kiedy o siebie zadbają, bo warto. 10 miesięcy temu zrobiłam mammografię i natychmiast pani doktor powiedziała mi: "Pani ma raka w lewej piersi". Wielkie zdziwienie i wielki szok. I takie pytanie: "Dlaczego ja?" - powie. Okazuje się, że Małgorzata Potocka bardzo szybko musiała podjąć decyzję o leczeniu.

Małgorzata Potocka walczy z chorobą

Pomyślałam sobie, że muszę zawalczyć, bo chcę żyć za wszelką cenę, na swoich warunkach. Zrobię wszystko, żeby z tego wyjść - powiedziała aktorka. Myślę, że wiele kobiet za późno zwraca na siebie uwagę. Po prostu się zagapia. A mnie się udało nie zagapić - dodaje.