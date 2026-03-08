Ruszyła kolejna, 18. już edycja programu "Taniec z Gwiazdami". O Kryształową Kulę walczy 12 par. Wśród gwiazd, które biorą udział w show są: Piotr Kędzierski, Magdalena Boczarska, Sebastian Fabijański, Kamil Nożyński, Natalia "Natsu" Karczmarczyk, Paulina Gałązka, Emilia Komarnicka, Izabella Miko, Mateusz Pawłowski, Kacper "Jasper" Porębski, Gamou Fall oraz Małgorzata Potocka.

Poruszające wyznanie Małgorzaty Potockiej

To właśnie ta ostatnia gwiazda zdobędzie się w najnowszym odcinku na bardzo szczerze i poruszające wyznanie. Jak donosi "Fakt" w najnowszym odcinku Małgorzata Potocka opowie o swojej walce z nowotworem piersi.

Chciałabym, żeby ten Dzień Kobiet był dniem, kiedy kobiety pokochają siebie i kiedy o siebie zadbają, bo warto. 10 miesięcy temu zrobiłam mammografię i natychmiast pani doktor powiedziała mi: "Pani ma raka w lewej piersi". Wielkie zdziwienie i wielki szok. I takie pytanie: "Dlaczego ja?" - powie. Okazuje się, że Małgorzata Potocka bardzo szybko musiała podjąć decyzję o leczeniu.

Małgorzata Potocka walczy z chorobą

Pomyślałam sobie, że muszę zawalczyć, bo chcę żyć za wszelką cenę, na swoich warunkach. Zrobię wszystko, żeby z tego wyjść - powiedziała aktorka. Myślę, że wiele kobiet za późno zwraca na siebie uwagę. Po prostu się zagapia. A mnie się udało nie zagapić - dodaje.