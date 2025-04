Robert Stockinger pochodzi z aktorskiej rodziny. Aktorem jest Tomasz Stockinger, znany m.in. z ról w "Znachorze" czy serialu "Klan". Popularnym aktorem był Andrzej Stockinger - ojciec Tomasza. Także mama Tomasza Stockingera, Barbara Barska-Stockinger, występowała na scenie. Była piosenkarką.

37-letni Robert Stockinger został dziennikarzem. Pracował w Radiu Kampus, TVN24 i TVN. Teraz jest w TVP, gdzie m.in. współprowadzi "Pytanie na śniadanie".

Robert Stockinger tęsknił a ojcem

Choć byłem jedynakiem nie miał dla mnie tyle, czasu, ile bym od niego oczekiwał wtedy. Dziś, z perspektywy biegu lat jestem w stanie zrozumieć pewne rzeczy. Był pochłonięty pracą. Zapłaciłem trochę cenę jego ogromnego sukcesu. Popularność i jego obowiązki związane z serialem 'Klan' przypadły na czas, kiedy bardzo go potrzebowałem (...)" - mówił prezenter w rozmowie z serwisem Blask Online. Tata w domu zaczął bywać gościem. Ten serial zabrał mi wtedy ojca - dodał Robert Stockinger.

Czy Robert Stockinger ma żal do ojca?

Dzisiaj jestem mniej więcej w podobnym wieku jak tata, kiedy zaczynał grać w 'Klanie'. Też pracuję w telewizji. Na pewno daleko i do skali rozpoznawalności mojego taty w tamtym czasie, natomiast staram się go rozumieć. To był czas, który warto było wykorzystać. Na pewno nie było to dla niego łatwe, bo wiele stracił z życia rodzinnego, ale za to stał się legendą telewizji polskiej - podsumował Robert Stockinger w rozmowie z Blaskiem Online.

Jakim dziadkiem jest Tomasz Stockinger?

Robert Stockinger jest mężem Patrycji Stockinger, z którą ma dwoje dzieci - Oliwię i Adama. Tomasz Stockinger wprost przepada za wnukami i chętnie spędza z nimi czas. W odwiedziny nie przychodzi z pustymi rękami.