W Warszawie odbyła się premiera dokumentu o Dodzie. W piątek, 20 lutego, na Amazon Prime Video jest premiera serialu dokumentalnego "Doda". Premiera przyciągnęła wiele znanych osób. Był m.in. Michał Wiśniewski, lider "Ich Troje".

Michał Wiśniewski o polskim hejcie

Michał Wiśniewski udzielił wywiadu portalowi Kozaczek. Podczas rozmowy podzielił się kilkoma przemyśleniami na temat produkcji. Jak powiedział, nie rozumie obecności na premierze Karoliny Korwin Piotrowskiej. Przy okazji oberwało się też Agnieszce Woźniak-Starak. "No to już należałoby zrobić film bez Dody. Takie osoby, które stworzyły polski hejt, jak Karolina Piotrowska, czy Agnieszka Szulim, to spokojnie zasłużyły na swój własny film, inny" - mówił.

Wiśniewski: Karolina Korwin Piotrowska nic nie znaczy

"Karolina Korwin Piotrowska nic nie znaczy. To jest po prostu Mr. Nobody, który żyje z tego, co usłyszy, coś przekaże, coś powie, wypowie swoje zdanie. To równie dobrze Kowalska spod piątki mogłaby zrobić to samo. No to przepraszam bardzo, to dla mnie żaden autorytet. Fajnie, że ktoś ją wpuścił, bo była bezczelna. Ta bezczelność jej jest zachwycająca dla pewnej grupy ludzi, ale człowiek, który ma dwie szare komórki, no nie słucha takiego badziewia, nie marnuje na to czasu. Może, może w rzeczywistości jest inną kobietą, nie wiem, nie znam. No ja widzę to, co prezentuje sobą" - powiedział Michał Wiśniewski.

Karolina Korwin Piotrowska i "Magiel towarzyski"

Karolina Korwin Piotrowska na bieżąco komentuje to, co się dzieje w polskim show-biznesie i często nie gryzie się w język. Dziennikarka prowadziła w przeszłości "Magiel towarzyski". Był to program na antenie TVN Style (2006 do 2017 roku), w którym przeglądała kolorową prasę i oceniała branżę rozrywkową. Od czerwca 2014 r. towarzyszył jej dziennikarz Tomasz Kin.

"Na językach" Agnieszki Woźniak-Starak

Agnieszka Woźniak-Starak najpierw była w TVP. Potem przeszła do TVN. W programie "Na Językach" razem z nią show-biznesowe nowinki komentowali Karolina Korwin-Piotrowska, Ewa Wojciechowska i Mikołaj Lizut. Program był nadawany w latach 2013-2015. Dla Agnieszki Woźniak-Starak był to początek dużej kariery w TVN. Szybko dostała własne formaty w TVN Style. Prowadziła też "Dzień dobry TVN", "Big Brothera" i "Azję Express". Teraz Agnieszka Woźniak-Starak pracuje w TVP, prowadzi "Pytanie na śniadanie".

Konflikt Agnieszki Woźniak-Starak z Dodą

To właśnie program "Na Językach" był źródłem jednego z największych konfliktów w polskim show-biznesie. Mowa o sprawie Dody i Agnieszki Woźniak-Starak. Piosenkarka była oburzona, że dziennikarka na antenie posądziła jej ojca o zdradę matki. To ta sytuacja przyczyniła się do słynnej bójki w toalecie, po której Doda przez wiele lat miała zakaz wstępu do TVN. "My przeginaliśmy w tym programie ("Na językach" - przyp. red.) trochę, ale Doda przegięła bardziej i taki był finał. Myślę, że to był taki program, do którego dzisiaj bym już nie wróciła. To jest dla mnie zamknięty rozdział. Działo się przez to mnóstwo przykrych spraw, i tych sądowych. Pamiętam, ile mnie to kosztowało nerwów, jak mnie to spalało" - powiedziała teraz Agnieszka Woźniak-Starak Pudelkowi.