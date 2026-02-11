Po sukcesach "Piep*zyć Mickiewicza" i "Piep*zyć Mickiewicza 2" nakręcono trzeci film. W "Piep*zyć Mickiewicza 3" powracają uczniowie 4B i ich wychowawca, Jan Sienkiewicz. Premiera filmu już niedługo - 13 lutego 2026 roku. To film o młodych ludziach, którzy żyją między TikTokiem a maturą – i dopiero uczą się, czym naprawdę jest dojrzałość. W filmie ponownie zobaczymy m.in. Hugo Tarresa, Wiktorię Koprowską, Karola Rota, Igora Pawłowskiego, Krystiana Embradorę, Adę Grodzką, Olę Izydorczyk.

Zosia Cieszyńska na ściance

Na premierze filmu "Piep*zyć Mickiewicza 3" pojawiła się 14-letnia Zofia Cieszyńska. To córka znanej aktorskiej pary - Rafała Cieszyńskiego i Alżbety Lenskiej. Na tę okazję nastolatka zalożyła modne dżinsy i czerwoną bluzkę.

Reklama

Czy Zosia pójdzie w ślady rodziców?

Alżbeta Leńska w rozmowie z "Dzień Dobry TVN" przyznawała, że jej córka coraz bardziej interesuje się aktorstwem. "Zosia jak najbardziej ma predyspozycje do bycia aktorką. Dorasta, jest coraz piękniejsza, coraz bardziej kobieca" - powiedziała dumna mama. "I to jest ten moment, kiedy już widzę, że trzeba wypuszczać w świat to dziecko, bo musi mieć swoją przestrzeń, by robić to, co chce" - powiedziała Alżbeta Lenska w "Dzień dobry TVN".

Historia Alżbety Lenskiej i Rafała Cieszyńskiego

Alżbeta Lenska i Rafał Cieszyński są razem od dwudziestu lat i w tym czasie przeżyli zarówno piękne chwile, jak i trudne momenty. Najgorsze w ich życiu przyszło niespodziewanie, gdy w 2018 roku okazało się, że aktorce pękł tętniak. Alżbeta Lenska straciła przytomność w teatrze, ale dzięki szybkiej reakcji osób, które były obok, natychmiast trafiła do szpitala, gdzie lekarze przeprowadzili operację ratującą życie. Alżbeta Lenska i Rafał Cieszyński doczekali się dwojga wspaniałych dzieci - 14-letniej córki Zosi oraz 12-letniego syna Antoniego.