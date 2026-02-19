Gabriel Fleszar szturmem zdobył polską scenę muzyczną przebojem "Kroplą deszczu". Było to w 1999 r. Na fali sukcesu Gabriel Fleszar spróbował swoich sił także w aktorstwie. W 2001 roku wystąpił w filmie "Sezon na leszcza". Kontynuował też działalność muzyczną i wydawał kolejne albumy: "Niespokojny II" w 2001 roku oraz "Pełnia" w 2003 roku.

Powrót po latach

Po kilku latach medialnej obecności Gabriel Fleszar zaczął stopniowo znikać z głównego nurtu show-biznesu. Choć w 2011 roku pojawił się w programie „The Voice of Poland”, nie przebił się do finału. W 2023 roku wydał single "Extension" i "Perfect Dancers", które pokazały jego nową muzyczną tożsamość. W 2024 roku ponownie pojawił się na ekranach telewizorów, tym razem w programie "Jaka to melodia?".

"Nadchodzę!"

Telewidzowie Polsatu mogli oglądać Gariela Felszaa w "Śpiewajmy razem. All Together Now". Teraz artysta stanie przed zupełnie nowym wyzwaniem - dołączy do grona uczestników programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Muzyk nie kryje radości. Na swoim instagramowym profilu udostępnił artykuł portalu "Halo tu Polsat", do którego zamieścił krótki podpis: "Jesień: Here I come [nadchodzę]! Hokka Hey!".

Maria Sadowska w "Twoja twarz brzmi znajomo"

