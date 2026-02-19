W popularnym programie publicystyczno‑satyrycznym "Szkło kontaktowe", nadawanym na antenie TVN24, zachodzą poważne zmiany. Po wielu latach współpracy ze stacją komicy i komentatorzy Michał Kempa oraz Wojciech Fiedorczuk zdecydowali się zakończyć swój udział w programie. Decyzja ta została ogłoszona przez przedstawicieli mediów i potwierdzona przez samych zainteresowanych.

Od wielu lat byli w "Szkle kontaktowym"

Michał Kempa dołączył do zespołu komentatorów "Szkła kontaktowego" w lipcu 2016 r. Wojciech Fiedorczuk pojawił się w programie kilka lat później. Kempa był także współprowadzącym 13. i 14. edycji "Mam talent!" w TVN, co dodatkowo umocniło jego pozycję w środowisku telewizyjnym.

Reklama

Transfery do TVP

Rok 2024 przyniósł już poważne zmiany w składzie "Szkła kontaktowego". Wcześniej z programem pożegnali się Katarzyna Kasia i Grzegorz Markowski, którzy przenieśli się do TVP Info, gdzie współtworzą autorski format "Kwiatki polskie". Także Michał Kempa i Wojciech Fiedorczuk od roku współpracują już z Telewizją Polską, gdzie prowadzą "Niepewne sytuacje" na antenie TVP2. Dotychczas łączyli pracę w TVP z udziałem w "Szkle kontaktowym". Teraz postanowili definitywnie rozstać się z TVN 24.

Reklama

Dlaczego odchodzą ze "Szkła kontaktowego"?

Powodem odejścia, jak zapewnia Fiedorczuk, są nowe projekty, nad którymi pracują od jakiegoś czasu. "Rozstaliśmy się w dobrej atmosferze" zapewnia w rozmowie z Wirtualnymi mediami. Jak podają Wirtualne media, Tomasz Sianecki, twórca "Szkła kontaktowego", nie chciał rozmawiać o odejściu dziennikarzy. Nie wyjawił też, kto ich zastąpi.