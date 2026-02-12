Maria Dębska Maria Dębska / AKPA / Gałązka
Emilia Krakowska Emilia Krakowska / AKPA / Gałązka
Janusz Gajos Janusz Gajos / AKPA / Gałązka
Katarzyna Kwiatkowska Katarzyna Kwiatkowska / AKPA / Gałązka
Majewski Szymon Majewski / AKPA / Gałązka
Jerzy Bralczyk i Lucyna Kirwil Jerzy Bralczyk i Lucyna Kirwil / AKPA / Gałązka
Katarzyna Żak Katarzyna Żak / AKPA / Gałązka