Rzadko się zdarza, żeby w jednym miejscu zgromadziło się tak wielu znakomitych aktorów i aktorek. Wielkie gwiazdy polskiego kina i teatru przyszły na premierę do Och-Teatru. Krystyna Janda po raz kolejny wyreżyserowała sztukę na podstawie komedii Michała Bałuckiego. Tym razem na scenie warszawskiego Och-Teatru zobaczymy "Klub kawalerów". W sztuce zagrali m.in. Maria Seweryn, Izabela Dąbrowska i Rafał Rutkowski. Wśród gości byli m.in. Emilia Krakowska, Janusz Gajos, Szymon Majewski i Katarzyna Żak. Zobaczcie, jak się prezentowali.