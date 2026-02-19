Już w piątek, 20 lutego na platformie Prime Video będzie można zobaczyć film dokumentalny "Doda". O piosenkarce było ostatnio dosyć głośno. Jeździła po Polsce i walczyła o lepszy los psów z patoschronisk.

Magda Gessler krytycznie o działaniach Dody

Doda od wielu lat aktywnie angażuje się w działania na rzecz zwierząt i wsparcie schronisk. Niektórzy krytykują to, co robi i zarzucają jej tzw. charity washing, czyli wykorzystywanie działalności charytatywnej do poprawy własnego wizerunku. Jedną z takich osób jest Magda Gessler.

W jednym z ostatnich wywiadów gospodyni programu "Kuchenne rewolucje" stwierdziła, że zaangażowanie Dody w akcję na rzecz psów miało charakter PR-owy. Doda nie pozostawiła tych słów bez odpowiedzi. W jednym z wywiadów projektantka stwierdziła, że to "podłe".

Doda odpowiada Magdzie Gessler

Jeszcze, gdyby to powiedziała w formie żartu, to bym się zaśmiała, bo mam dystans, ale każdy mierzy swoją miarą. Wydaje mi się, że ona wszędzie upatruje biznes - stwierdziła Doda.

Doda nazwała Gessler "wrednym czupiradłem"

Jeżeli zacznie coś robić za darmo dla kogoś, nawet właśnie dla psów - nie mówię, że 1,5 miesiąca, tak jak ja, dzień w dzień, rzucając wszystkie swoje sprawy zawodowe, pracę, przyjaciół, chociaż ze dwa, trzy dni - to dopiero będzie miała mandat do tego, żeby się tak obrzydliwie wypowiadać. A póki co jest wrednym czupiradłem- stwierdziła.