Za nami finał "The Voice Senior". W ścisłej czołówce, która walczyła o wygraną w tym show znaleźli się: Grażyna Osmala, Artur Słowik, Małgorzata Skrzypczak i Violetta Kapcewicz.

Violetta Kapcewicz wygrała "The Voice Senior"

To właśnie ta ostatnia decyzją widzów wygrała "The Voice Senior". Violetta Kapcewicz trafiła do drużyny Andrzeja Piasecznego. Jej wygrana podzieliła internautów. Wielu stwierdziło, że niesprawiedliwym jest to, że zwyciężczyni ma na koncie profesjonalne występy.

Andrzej Piaseczny broni zwyciężczyni "The Voice Senior"

Andrzej Piaseczny w rozmowie z Plejadą zabrał głos w tej sprawie i stanął w obronie zwyciężczyni. Tak naprawdę, gdyby prześledzić wszystkie edycje programu, to tych ludzi śpiewających przez całe życie albo większość życia, jest w programie znacznie większa liczba. Oni śpiewają czasem na kontraktach, na statkach. Tych, którzy brali udział w festiwalach różnego rodzaju, też była spora liczba - stwierdził Andrzej Piaseczny.

"To nie wyścig o złote kalesony"

Jeśli program emocjonuje, to bardzo dobrze, ale nie należy podchodzić do niego jak do wyścigu o złote kalesony. To jest przede wszystkim wielka przygoda, co podkreślają ci, którzy śpiewają amatorsko również - dodał.

Będzie wspólny występ? Taka deklaracja padła z ust Piaska

Andrzej Piaseczny chwali swoją podopieczną. Stwierdził, że ma znakomity warsztat i charyzmę. Wiola po prostu jest świetna i śpiewa w wyjątkowy sposób. Myślę sobie, że moglibyśmy razem zaśpiewać - powiedział. Piłka leży po stronie Telewizji Polskiej, która organizuje wiele koncertów różnego rodzaju. Gdyby dało się zaprosić Violę na któryś z takich koncertów, to ja z przyjemnością z nią zaśpiewam- zadeklarował Andrzej Piaseczny.