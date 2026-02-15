Violetta Kapcewicz wygrała "The Voice Senior"

To była już 7. edycja programu "The Voice Senior". Show emitowany jest od początku 2019 roku i wciąż cieszy się ogromną popularnością wśród widzów.

W sobotę odbył się finał "The Voice Senior". O zwycięstwo walczyło ośmioro uczestników. Ostatecznie program wygrała Violetta Kapcewicz. Trafiła do grupy Andrzeja Piasecznego. To on był jej trenerem.

Kontrowersje wokół uczestniczki "The Voice Senior"

Od początku udział Violetty Kapcewicz budził kontrowersje wśród widzów. Wszystko za sprawą jej scenicznego doświadczenia. Wielu widzów dyskutowało, czy fakt, że występowała z profesjonalnym zespołem, nie sprawia, że nie powinna rywalizować z innymi uczestnikami. Wielu fanów programu stawało w jej obronie i tłumaczyło, że inni finaliści również mają doświadczenie sceniczne.

Kim jest Violetta Kapcewicz?

Violetta Kapcewicz, jak czytamy na stronie TVP, muzyką zajmowała się od najmłodszych lat. Jako dziecko stawała za telewizorem i wyobrażała sobie, że występuje w programie muzycznym. Swój talent rozwijała w domu kultury. Brała udział w licznych konkursach i przeglądach piosenki.

Występowała na Festiwalu Piosenki Radzieckiej. Tam zdobyła wyróżnienia oraz nagrodę dziennikarzy. Współpracowała z Orkiestrą Rozrywkową Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach. Dostała także angaż w greckim zespole Orfeusz. Menadżer Krystyny Giżowskiej proponował jej solową karierę, ale się na nią nie zdecydowała. W międzyczasie założyła rodzinę.

Jakie nagrody ma na koncie Violetta Kapcewicz?

W 1990 roku zwyciężczyni "The Voice Senior" wyjechała do Niemiec. Tam przez blisko 20 lat występowała i śpiewała. Po powrocie do Polski w 2008 roku występowała w hotelach i lokalach regionu Karkonoszy. Obecnie wciąż występuje przed publicznością, m.in. w Świeradowie-Zdroju. Na koncie ma sukcesy w Senioralnym Festiwalu Piosenki Artystycznej we Wrocławiu oraz finale konkursu "Piosenka jest dobra na wszystko". Do tych wygranych doszło właśnie zwycięstwo w "The Voice Senior".