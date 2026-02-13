Bożena Dykiel była znakomitą aktorką. Grała m.in. u Andrzeja Wajdy, Jerzego Hoffmana i Stanisława Barei. Wystąpiła w wielu kultowych polskich filmach i serialach, m.in. w "Znachorze", "Weselu", "Alternatywach 4", "Janosiku" i "Ziemi obiecanej". Najdłużej była jednak związana z serialem TVN-u "Na Wspólnej", gdzie przez 22 lata wcielała się w rolę Marii Zięby. Aktorka przez problemy zdrowotne zrezygnowała z grania w "Na Wspólnej" rok temu. Natomiast zaledwie w czwartek "Super Express" donosił, że jej wątek ma zostać przywrócony.

Mieczysław Hryniewicz o śmierci Bożeny Dykiel: straszne przeżycie

Mieczysław Hryniewcz grał z Bożeną Dykiel w "Na Wspólnej". Wspominając aktorkę Mieczysław Hryniewicz mówił na antenie TVN24, że była dla niego "słońcem". Para, która od ponad dwóch dekad grała małżeństwo Ziębów w serialu "Na Wspólnej", pół wieku temu występowała razem również w głośnej "Balladynie" w Teatrze Narodowym. - To straszny dzień i straszne przeżycie - powiedział w piątek na antenie TVN24 Mieczysław Hryniewicz. - Myśmy się znali od 1969 roku. Poznałem ją jako takie słońce na egzaminie do szkoły teatralnej - przypomniał aktor. - Teraz to słońce dla mnie zgasło. Zostały tylko wspomnienia i miłe chwile, które przeżyliśmy - dodał.

Zespół "Na Wspólnej" żegna Bożenę Dykiel

"Z ogromnym smutkiem żegnamy Bożenę Dykiel - naszą serialową Marię Ziębę, aktorkę wyjątkową i niezastąpioną. Przez lata była sercem "Na Wspólnej" - ciepłem, siłą, prawdą emocji i charakterem, który znały i kochały miliony widzów. Na planie zostawiła nie tylko wielkie role, ale też uważność, humor i niezwykłą klasę" - napisano w poście na profilu TVN na Instagramie.

"Będziesz z nami zawsze"

"Dla wielu była ekranową mamą, dla nas - częścią rodziny, której nie da się zapomnieć. Jej głos, spojrzenie i obecność na zawsze pozostaną w historii naszego serialu. Bożenko, dziękujemy za wszystko. Będziesz z nami zawsze" - napisali koledzy i koleżanki Bożeny Dykiel.