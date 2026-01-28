Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek wzięli ślub 18 lat temu w Zakopanem. Uchodzili za parę idealną. Po 14 latach małżeństwa ogłosili rozstanie, a rozwód wzięli 25 sierpnia 2022 roku. Teraz Marcin Hakiel jest z Dominiką Serowską, z którą ma syna Romea. Katarzyna Cichopek wzięła ślub z Maciejem Kurzajewskim.

Marcin Hakiel o ślubie z Katarzyną Cichopek: byłem za młody

Na pytanie, czy żałuje małżeństwa z Katarzyną Cichopek, tancerz odparł: "Byłem młody, podjąłem taką decyzję. Teraz, z perspektywy czasu, myślę, że może byłem za młody na taką decyzję. Zawsze chciałem mieć rodzinę. Mieć nałóg od rodziny niż jakichś turbo baletów. No i tak to się poukładało, nie wchodząc w szczegóły, myślę, że to były podjęte decyzje dookoła nas, a nie przez nas. Ludzie, z którymi przebywaliśmy, trochę na to wpłynęli, chociaż finalnie to była nasza decyzja. Ale w ogóle nie żałuję. To niewłaściwy tok myślenia".

Czy Marcin Hakiel żałuje?

Padło pytanie, czy Marcin Hakiel żałuje, że wziął ślub z Katarzyną Cichopek. "Gdyby to się nie wydarzyło, to nie byłbym taki, jaki jestem" - stwierdził. "Też to przerabiałem na terapii, że nie ma sensu żałowanie czegoś takiego. Teraz będziemy się zastanawiać, że można było coś zrobić lepiej. Warto wyciągnąć jakieś wnioski. Myślę, że wtedy ten ślub uzupełniał moje braki osobowościowe" - powiedział Marcin Hakiel. "Część przyjaciół z naszej paczki brała te śluby i myślę, że to było dla mnie jakieś spełnienie rodziny, którą zawsze chciałem - wyjawił celebryta. Może jakbym był bardziej zbudowany, to inaczej bym to rozegrał. Myślę, że jakby mój syn w wieku 25 lat do mnie przyszedł, że chce wziąć ślub, powiedziałbym: »Wiesz co, może zaczekaj«" - wyznał tancerz.