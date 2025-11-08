5 października 2025 roku Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wzięli ślub. Na uroczystość i wesele zaprosili 150 gości. Było tam wiele gwiazd, m.in. Mateusz Gessler oraz Grzegorz i Agnieszka Hyży. Zabrakło za to dwóch synów nowożeńców - Franciszka, syna Macieja Kurzajewskiego ze związku z Pauliną Smaszcz, oraz Adama, syna Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela.

Dwie podróże poślubne Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego

Po ślubie i weselu Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski postanowili wybrać się do Nowego Jorku. Świeżo upieczeni małżonkowie dzielili się wrażeniami ze zwiedzania Wielkiego Jabłka w mediach społecznościowych i wygląda na to, że świetnie się bawili. Planuję jeszcze drugą, dłuższą podróż poślubną do Argentyny, gdzie na wymianie uczniowskiej jest Adam Hakiel.

Niespodzianka w "Halo, tu Polsat"

Dwa tygodnie po ślubie para wróciła do pracy, by prowadzić sobotnie wydanie porannego programu "Halo tu Polsat". Tam przygotowano dla nich niespodziankę. Pracownicy redakcji ofiarowali nowożeńcom tort ze świeczkami oraz bukiet kwiatów oraz gratulacje. Cichopek i Kurzajewski byli bardzo wzruszeni. Kucharz Jurek Sobieniak, złożył życzenia. "Od całej redakcji, wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia" - powiedział Jurek Sobieniak.

"O wow. Zobaczcie, jak się trzęsę z tych emocji. Bardzo dziękujemy, to jest bardzo miłe" powiedziała wzruszona Katarzyna Cichopek.