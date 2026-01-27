W niedzielę 25 stycznia odbył się 34. finał WOŚP. Orkiestra grała dla dzieci z chorobami układu pokarmowego. W niedzielę przed północą na koncie 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy było było ponad 183 mln zł. Ostateczny rezultat, który zawsze jest wyższy od kwoty z dnia finału, Fundacja ogłosi za kilka tygodni. W sumie przez 34 lat działalności fundacja zebrała ponad 2,6 mld zł, za co kupiła ponad 81 tys. urządzeń dla publicznych szpitali w całej Polsce.

Krzysztof Ziemiec - dawna gwiazda TVP

Krzysztof Ziemiec przez długi czas był jedną z rozpoznawalnych twarzy Telewizji Polskiej, gdzie współtworzył i prowadził takie programy informacyjne jak "Wiadomości" czy "Teleexpress". Jego zawodowa droga zmieniła kierunek w grudniu 2023 r. - po przetasowaniach politycznych w mediach publicznych zakończył współpracę z TVP. Nie wycofał się jednak z życia medialnego. Był związany z RMF FM, a równolegle postanowił rozwijać autorski format w internecie. W lutym 2024 r. uruchomił kanał na YouTubie pod nazwą "Otwarta Konserwa".

Krzysztof Ziemiec promował WOŚP

Gdy Krzysztof Ziemiec był związany z Telewizją Polską, w 2005 r. włączył się w finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, promując aukcję charytatywną. Zaprezentował wówczas fotografię zespołu "Wiadomości", przeznaczoną na licytację na rzecz WOŚP. Dziś jego nastawienie jest zupełnie inne - obecnie Jerzy Owsiak nie może liczyć na podobne zaangażowanie ze strony dziennikarza.

Krzysztof Ziemiec nie popiera już WOŚP

Krzysztof Ziemiec opublikował post o WOŚP, do którego dołączył nagranie. "Chcecie znać całą prawdę o tym zdjęciu? To wam powiem. Zostałem wtedy wysłany do studia TVP2 jako wysłannik "Wiadomości" z plakatem reklamowym "Wiadomości", plakatem na licytację. No i teraz tak, przychodzimy z dobrej woli do człowieka, który właściwie jest gościem w naszej stacji" - powiedział dziennikarz. "Nie dość, że musiałem czekać ponad godzinę, aż gość łaskawie do mnie podejdzie, to jeszcze kiedy podszedł, na sekundę dosłownie, usłyszałem coś takiego: »No wreszcie raz w roku przestajecie się zajmować głupotami. Nie gadacie o pierdołach, tylko mówicie o tym, co ważne«. Rozumiecie?" - opowiadał Krzysztof Ziemiec.

Mocne przeżycie Krzysztofa Ziemca

"Te słowa usłyszał młody jeszcze wtedy dziennikarz. Dziennikarz stacji, która promowała Orkiestrę od szefa Orkiestry, która to za darmo od tej telewizji dostała cały dzień czasu antenowego. Zero szacunku, zero kultury, zero empatii. Bardzo to wtedy mocno przeżyłem, powiem Wam szczerze" - zdradził były gwiazdor TVP .