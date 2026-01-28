Dorota Szelągowska to obecnie jedna z gwiazd stacji TVN. Rozpoznawalność zyskała, gdy w 2014 roku zaczęła prowadzić programu dotyczące wnętrz takie jak "Dorota was urządzi" czy "Totalne remonty Szelągowskiej". Można ją było również oglądać w roli jurorki "MasterChef Nastolatki" oraz prowadzącej program "Ej, Stara!" i "Pogromcy chaosu".

Swoją przygodę z mediami Dorota Szelągowska zaczęła już jako młoda dziewczyna. Pod koniec lat 90. XX wieku pracowała m.in. jako jedna z prowadzących program "Rower Błażeja".

Dorota Szelągowska była żoną Pawła Hartlieba

Prywatnie Dorota Szelągowska miała trzech mężów. Pierwszym był Paweł Hartlieb. Owocem tego związku jest syn Antoni. W 2013 roku Dorota Szelągowska wyszła za mąż po 11 latach związku za Adama Sztabę. Związek ten się rozpadł. Trzecim mężem celebrytki był Michał Wawro, z którym ma córkę Wandę. Obecnie Dorota Szelągowska jest w nieformalnym związku z Wojciechem Wysockim.

Dorota Szelągowska o śmierci pierwszego męża

3 grudnia ubiegłego roku media obiegła wiadomość o śmierci Pawła Hartlieba. Żegnało go wielu przyjaciół i znajomych. Dorota Szelągowska zabrała głos dopiero teraz, dwa miesiące po jego odejściu. W miesięczniku "Wysokie Obcasy Extra" powiedziała, że przez ostatnie lata, z byłym mężem łączył ją jedynie syn. Trzeciego grudnia zmarł pewien człowiek. 24 lata temu, przez dwa lata, był moim mężem - mówiła.

"Dał mi najwspanialszego syna"

Dał mi najwspanialszego syna, jakiego mogłabym sobie wyobrazić, a także mnóstwo radości i miłości. Jak dobrze, że rozstaliśmy się jeszcze w czasach, gdy internet był na korbkę. Dlatego nic o tym nie wiecie- wyznała w wywiadzie. Przyznała, że po jego śmierci dostawała telefony z prośbą o potwierdzenie tej informacji.

Tylko ja nigdzie nic nie wrzuciłam. Nic. Ani informacji, ani smutnej buźki, ani nic wesołego. Zamilkłam - powiedziała.