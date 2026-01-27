Polsat przygotowuje się do premiery nowej edycji "Tańca z gwiazdami". Potwierdzono już udział wielu gwiazd. Na parkiecie zaprezentują się: Małgorzata Potocka, Magdalena Boczarska, Emilia Komarnicka, Mateusz Pawłowski, Piotr Kędzierski, Gamou Fall, Paulina Gałązka oraz Kamili Nożyński. Teraz ujawniono kolejne nazwisko.

"Natsu" na parkiecie "Tańca z gwiazdami"

Stacja oficjalnie potwierdziła, że na parkiecie pojawi się Natalia "Natsu" Karczmarczyk - jedna z najpopularniejszych polskich influencerek młodego pokolenia. W specjalnym poście na profilu programu czytamy, że w nowym sezonie widzowie zobaczą influencerkę, twórczynię internetową i jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w sieci. Podkreślono jej energię, charakter oraz miliony obserwatorów. Twórcy programu zapytali też prowokacyjnie, czy publiczność "Tańca z gwiazdami" ją tak samo jak internauci. "Będzie się działo" - napisano.

"Natsu" została "Królową przetrwania"

Natalia "Natsu" Kaczmarczyk zwyciężyła w 2. edycji programu "Królowa przetrwania", pokonując w finałowej rywalizacji Agnieszkę Kaczorowską. Influencerka wykazała się determinacją w trudnych warunkach tajlandzkiej dżungli, wygrywając 85 tysięcy złotych. Program emitowany w TVN 7 i w internecie skupiał się na fizycznej i psychicznej wytrzymałości uczestniczek.

"Natsu" i medialne afery

"Natsu" budzi skrajne uczucia. Najpierw w 2021 r. zrobiło się o niej głośno po ujawnieniu archiwalnych, prywatnych nagrań intymnych sprzed lat, a później jej nazwisko pojawiło się w kontekście afery Pandora Gate. Była wtedy dziewczyną influencera Marcina Dubiela. "Natsu" wydała w związku z tą aferą oświadczenie. "Na wstępie chciałabym zaznaczyć, że jest mi bardzo przykro, że zostałam połączona z tak okropną, a zarazem najgłośniejszą aktualnie sprawą. Odnośnie wątku dotyczącego mojej osoby w filmie Mikołaja Tylko pseudonim »Konopskyy« opublikowanym w dniu 08.10.2023r. pt. »MROCZNA PRZESZŁOŚĆ POLSKIEGO YOUTUBA«, chciałabym przypomnieć, że wielokrotnie informowałam swoich obserwatorów o zmianie contentu i o tym, że nie będę tworzyła już materiałów dla młodych widzów. Od roku nie zorganizowałam, ani nie wzięłam udziału w żadnym obozie skierowanym do młodych osób. Od połowy kwietnia tego roku nie jestem także zaangażowana w żaden projekt grupowy, którego treści byłyby adresowane do dzieci. Dodatkowo ponad 85% widzów na moim Instagramie to osoby powyżej 18. roku życia. Świadczy to o tym, że obserwują mnie osoby dorosłe, które akceptują takie, a nie inne treści. Naturalnym procesem w działalności każdego twórcy jest też dorastanie widzów wraz z dorastaniem influencera" - napisała.