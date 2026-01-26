Kontrowersyjna decyzja TVN

TVN podjął dosyć kontrowersyjną decyzję. W kolejnym, trzecim już sezonie programu "The Traitors. Zdrajcy" wśród uczestników zobaczyć będzie można m.in. osoby związane z nauką, służbami mundurowymi, gastronomią, branżą rozrywkową oraz sportem. Wśród nich pojawi się również ksiądz.

Duchowny w show TVN

To właśnie jego udział wzbudza ogromne emocje wśród widzów. O kim dokładnie jest mowa? Duchownym, który wystąpi w programie "The Traitors. Zdrajcy" jest ksiądz Rafał Główczyński. Od lat jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Wiele razy gościł m.in. w telewizjach śniadaniowych jako ekspert.

Kim jest ks. Rafał Główczyński?

Ksiądz Rafał Główczyński jest znany jako "Ksiądz z Osiedla". W 2024 roku duchowny otworzył w stolicy klubokawiarnię o nazwie "Cyrk Motyli". Działa ona w formule "zapłać, ile możesz". Kontrowersją był fakt, że powstała ona w miejscu dawnej agencji towarzyskiej. Jak wyjaśniał ksiądz Główczyński miał być to symbol tego, że Kościół może być tam, gdzie nikt się tego nie spodziewa.

Kontrowersje wywołała również decyzja księdza Główczyńskiego, gdy podjął decyzję o pojawieniu się na platformie OnlyFans. Publikował tam treści związane z duchowością a środki z subskrypcji chciał przeznaczać na działalność społeczną i wsparcie osób wykluczonych. Gdy wierni zaczęli protestować a wokół obecności księdza na OnlyFans zrobiło się głośno, zakończył swoją aktywność na platformie. Jak będzie teraz, gdy pojawi się w programie "The Traitors. Zdrajcy"? Czas pokaże, cytując klasyka.

"The Traitors. Zdrajcy". Co to za program?

"The Traitors. Zdrajcy" to reality-show oparty na rywalizacji, w której uczestnicy walczą o nagrodę pieniężną, próbując jednocześnie zdemaskować osoby potajemnie sabotujące przebieg gry.

Program bazuje na strategii, psychologii i umiejętności manipulowania innymi. Gracze wykonują zadania, zawiązują sojusze i eliminują podejrzanych, a atmosfera nieustannej nieufności sprawia, że nikt nie może mieć pewności co do intencji pozostałych. Premiera 3. sezonu "The Traitors. Zdrajcy" odbędzie się 22 lutego. Emisja będzie odbywać się w niedziele o godz. 19.45.