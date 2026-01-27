"Żona dla Polaka". Kto bierze udział w show?

"Żona dla Polaka" to randkowe show emitowane przez TVP. W programie samotni Polacy, tym razem mieszkający w Kanadzie, szukają swojej drugiej połówki. To już druga edycja. Podobnie jak pierwsza wzbudza wiele kontrowersji oraz emocji.

Tym razem w programie "Żona dla Polaka" ukochanej osoby na resztę życia szukają:

Wojtek

Matt

Maciej

Dorota.

"Żona dla Polaka". Dorota pożegnała Piotra

Jedyna kobieta w tym gronie w ostatnim odcinku pożegnała jednego z kandydatów. Dorota postanowiła odprawić Piotra. Mimo, że wyróżniał się na tle pozostałych uczestników, rozbawił swoim litem i po przylocie do Kanady odnalazł się w nowej rzeczywistości dosyć szybko, nie sprawił, że serce Doroty zaczęło szybciej bić.

Po fakcie okazało się, że synowie uczestniczki show "Żona dla Polaka", to właśnie Piotra polubili najbardziej. Na takiej relacji nie można budować związku- stwierdził uczestnik, gdy odchodził z show "Żona dla Polaka".

Piotr z "Żona dla Polaka" przerywa milczenie

Tuż po zakończeniu drugiego odcinka programu Piotr przerwał milczenie i zabrał głos na temat swojego udziału. Zamieścił wpis na ten temat w mediach społecznościowych. Jego wypowiedź mocno zdziwiła tych, którzy śledzą losy bohaterów. Piotr bardzo krytycznie ocenił program, w którym wziął udział.

Uff. Wreszcie koniec. Byłem przekonany, że tylko jednym odcinkiem Was rozbawię swoim udziałem, ale przeciągnęli to do 4. (...) koniec tej głupiej przygody z powodu durnej decyzji udziału w tym gniocie. Ale wolę żałować, że coś zrobiłem, niż żałować, że nie zrobiłem i zastanawiać się jakby to było. Nigdy więcej takich wygłupów. Dziękuję za uwagę, wracam do Was ze zdjęciami mojej szamy - napisał.