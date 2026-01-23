Tomasz Raczek to znany krytyk filmowy. Jest w branży od lat. W podcaście Kozaczka opowiedział o sytuacji sprzed lat, która do dziś nie daje mu spokoju. W rozmowie z Jakubem Szewczykiem dziennikarz wrócił do czasów, gdy pracował w tygodniku "Wprost" i musiał przygotować ranking polskich aktorów.

Tomasz Raczek o nacisku ze strony redakcji

"Jest rzecz, ale chyba panu pierwszemu to powiem, z której trochę może rzeczywiście żałuję, ale nie żałuję tego, co powiedziałem, tylko tego, że się dałem namówić" - zaczął Tomasz Raczek. Dla tygodnika "Wprost" dziennikarz przygotował ranking najlepszych aktorów i aktorek. Potem redakcja zaproponowała mu drugi ranking - najgorszych polskich aktorek. To wzbudziło ogromne wątpliwości Tomasza Raczka. Presja ze strony redakcji była jednak bardzo mocna. "Chodzili, męczyli mnie… no ale trzeba, musisz zrozumieć, takie czasy idą. Zrobiłem raz i tego żałuję" - przyznał po latach.

Tomasz Raczek o Annie Przybylskiej

W rankingu najgorszych polskich aktorek pojawiło się nazwisko Anny Przybylskiej, aktorki, którą Tomasz Raczek prywatnie bardzo lubił. Jak podkreślił, nie miał problemu z oceną jej umiejętności aktorskich. Nadal jednak bardzo żałuje forma i kontekst, w jakim ją przedstawił. "Ja w tym rankingu umieściłem wtedy Annę Przybylską, którą bardzo lubiłem, ale nie uważałem, żeby była bardzo uzdolniona jako aktorka" - powiedział Tomasz Raczek. "Do dzisiaj czuję się nieswojo, kiedy sobie to przypominam. Nie dlatego, że tak ją oceniłem, tylko po jaką cholerę to napisałem?" - wyznał dziennikarz. "Od początku czułem, że to jest niewłaściwe" - podkreślił. Tomasz Raczek zaakcentował, że pomysł przygotowania rankingu najgorszych polskich aktorów i aktorek miał przyciągnąć "Wprost" więcej czytelników i miał znaczenie komercyjne.

Tomasz Raczek o Annie Przybylskiej: to był fajny człowiek

Anna Przybylska zmarła kilka lat temu. Tomasz Raczek podkreśla, że żałuje, że nie może z nią teraz porozmawiać. "No tak, nie ma okazji powiedzieć: a tu jednak zagrałaś tę rolę" - stwierdził. Wielokrotnie się przekonał, jak wyjątkową osobą była Anna Przybylska prywatnie. "Każdy następny rok pokazywał, jaki charakter miała Ania Przybylska. To był bardzo fajny człowiek" - podsumował Tomasz Raczek.