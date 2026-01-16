Ani Mru Mru to jeden z najpopularniejszych zespołów kabaretowych w Polsce. Grupa ma rzesze fanów, którzy zapełniają sale podczas występów Ani Mru Mru.

Michał Wójcik z Ani Mru Mru zachorował

Teraz na profilu kabaretu Ani Mru Mru pojawiła się informacja, że zostają zawieszone do końca lutego zaplanowane występy. Powodem są problemy ze zdrowiem Michała Wójcika. Kabaret przeprosił za wszelkie niedogodności i wyraził nadzieję na szybki powrót do występów na żywo. Szczegóły dotyczące stanu zdrowia artysty nie zostały ujawnione.

Fani zaniepokojeni chorobą Michała Wójcika z Ani Mru Mru

Pod oficjalnym komunikatem kabaretu w mediach społecznościowych pojawiły się tysiące reakcji i komentarzy. Fani mają nadzieję, że Michał Wójcik szybko wróci do zdrowia i znowu będą mogli go oglądać na scenie. Płyną słowa wsparcia i życzenia zdrowia.

Ponad ćwierć wieku z kabaretem Ani Mru Mru

Kabaret Ani Mru Mru powstał we wrześniu 1999 r. W pierwotnym składzie znaleźli się Joanna Kolibska, Grzegorz Tatara, Maciej Wojnarowski oraz Marcin Wójcik. Wkrótce do zespołu dołączył pianista Janusz Bronkiewicz. Od 2001 r. grupę tworzą Marcin Wójcik, Michał Wójcik oraz Waldemar Wilkołek.