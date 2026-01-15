Polsat oficjalnie potwierdził wcześniejsze doniesienia mediów o udział Piotra Kędzierskiego w 31. edycji "Tańca z gwiazdami". "Nie zwalniamy tempa i przedstawiamy kolejnego uczestnika nadchodzącej edycji »Tańca z gwiazdami«. Na naszym parkiecie wiosną zobaczycie Piotra Kędzierskiego - doświadczonego dziennikarza, prezentera telewizyjnego oraz radiowego" - napisano w komunikacie stacji.

"Może być maskotką"

Plejada jako pierwsza poinformowała o udziale dziennikarza w "Tańcu z gwiazdami". — Piotrek może być "maskotką" tej edycji. Jego poczucie humoru i doświadczenie w show-biznesie mają nadać programowi nowego wymiaru. Na pewno pokaże sporo dystansu do siebie i wszystkiego wokół" - powiedział informator Plejady.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Piotr Kędzierski o "sporcie ekstremalnym"

Dziennikarz w rozmowie z Plejadą zdradza, jak czuje się na chwilę przed rozpoczęciem treningów. "Najważniejsze jest to, że mózg jest gotowy. Ciało jeszcze o tym nie wie. Zobaczymy, jak to się potoczy. W moim wieku jest to, można powiedzieć, sport ekstremalny" - żartuje Kędzierski. Zapytany o to, czy obawia się jurorów, a w szczególności Iwony Pavlović odpowiada: "Nikogo się nie obawiam. Oni powinni się mnie obawiać".

Trzecia gwiazda w nowej edycji "Tańca z gwiazdami"

Do tej pory Polsat oficjalnie ogłosił już dwa nazwiska gwiazd, które będą walczyć o Kryształową kulę, czyli wygraną w "Tańcu z gwiazdami". To Mateusz Pawłowski znany z serialu "rodzinka.pl" oraz aktorka i reżyserka Małgorzata Potocka.