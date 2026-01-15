Polsat oficjalnie potwierdził wcześniejsze doniesienia mediów o udział Piotra Kędzierskiego w 31. edycji "Tańca z gwiazdami". "Nie zwalniamy tempa i przedstawiamy kolejnego uczestnika nadchodzącej edycji »Tańca z gwiazdami«. Na naszym parkiecie wiosną zobaczycie Piotra Kędzierskiego - doświadczonego dziennikarza, prezentera telewizyjnego oraz radiowego" - napisano w komunikacie stacji.

"Może być maskotką"

Plejada jako pierwsza poinformowała o udziale dziennikarza w "Tańcu z gwiazdami". — Piotrek może być "maskotką" tej edycji. Jego poczucie humoru i doświadczenie w show-biznesie mają nadać programowi nowego wymiaru. Na pewno pokaże sporo dystansu do siebie i wszystkiego wokół" - powiedział informator Plejady.

Reklama

Piotr Kędzierski o "sporcie ekstremalnym"

Dziennikarz w rozmowie z Plejadą zdradza, jak czuje się na chwilę przed rozpoczęciem treningów. "Najważniejsze jest to, że mózg jest gotowy. Ciało jeszcze o tym nie wie. Zobaczymy, jak to się potoczy. W moim wieku jest to, można powiedzieć, sport ekstremalny" - żartuje Kędzierski. Zapytany o to, czy obawia się jurorów, a w szczególności Iwony Pavlović odpowiada: "Nikogo się nie obawiam. Oni powinni się mnie obawiać".

Piotr Pręgowski ma szansę pojechać na Eurowizję? 'Traktuję to bardzo serio'
Piotr Pręgowski ma szansę pojechać na Eurowizję? "Traktuję to bardzo serio"

Zobacz również

Trzecia gwiazda w nowej edycji "Tańca z gwiazdami"

Do tej pory Polsat oficjalnie ogłosił już dwa nazwiska gwiazd, które będą walczyć o Kryształową kulę, czyli wygraną w "Tańcu z gwiazdami". To Mateusz Pawłowski znany z serialu "rodzinka.pl" oraz aktorka i reżyserka Małgorzata Potocka.