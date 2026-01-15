Tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w dniach 12,14 i 16 maja 2026 roku w Wiener Stadthalle w Wiedniu. To już 70. edycja tego muzycznego wydarzenia, które od kilku lat wzbudza ogromne kontrowersje.

Oni powalczą o Eurowizję. TVP ogłosiła listę kandydatów

Polski reprezentant na tegorocznej Eurowizji wystąpi w pierwszym półfinale, a więc 12 maja. TVP opublikowała właśnie listę uczestników, którzy powalczą o bycie reprezentantem podczas Eurowizji 2026. Są nimi:

Reklama

Basia Giewont

Stanisław Kukulski

Jeremi Sikorski

Aleksandra Antoniak

Alicja Szemplińska

Karolina Szczurowska

Anastazja Maciąg

oraz Piotr Pręgowski.

To nie żart. Piotr Pręgowski startuje w Eurowizji 2026

Ten ostatni znany jest m.in. z roli Patryka Pietrka, którego grał w serialu "Ranczo". Grany przez Piotra Pręgowskiego bohater wraz z Jolą, którą grała Elżbieta Romanowska tworzyli zespół Duo Spoko. Teraz to aktor zaśpiewa i w ten sposób powalczy o Eurowizję.

Jeśli ktoś myśli, że to żart, jest w błędzie. Naprawdę zgłaszam się do preselekcji, jak Boga kocham! Mam świetny przebój i chciałbym, żeby mogło go usłyszeć jak najwięcej osób. Liczę na to, że uda mi się przebrnąć przez pierwszy etap i zaprezentować się w telewizyjnym koncercie. Motywacji mi nie brakuje, a słyszałem, że jest rok seniora, więc czemu nie? Już nie tacy jak ja tam startowali… - mówił jakiś czas temu Piotr Pręgowski w rozmowie z Plejadą.

Eliminacje do Eurowizji 2026. Jaką piosenkę zaśpiewa Piotr Pręgowski?

Piosenka, z którą wystąpi aktor, nosi tytuł "Parawany tango". Traktuję to trochę jak wątek komediowy, czyli z humorem, ale i nutą wzruszenia. Jestem z tego naprawdę bardzo zadowolony, można wręcz powiedzieć, że szczęśliwy. To daje mi rozpęd i motywację, by w tym roku podbić jeszcze Opole, Sopot i kolejne festiwale. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy, ale naprawdę czuję ogromną radość i mam wrażenie, że jesteśmy wręcz skazani na sukces - stwierdził Pręgowski. Dodał, że to dla niego coś naprawdę ważnego i "traktuje to bardzo serio". Jestem chyba najstarszym kandydatem, który pojawi się w koncercie - dodał.