Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz byli jednymi z faworytów jesiennej edycji "Tańca z gwiazdami". Tam oficjalnie ogłosili, że są parą także w życiu. Gdy odpadli z tanecznego show, posypały się gorzkie słowa. Teraz pracują nad wspólnym spektaklem muzyczno-tanecznym pt. "Siedem".

Tak wspominają pierwsze spotkanie Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zaprosili kamery "Pytania na śniadanie" do sali treningowej, gdzie przygotowują się do spektaklu. Padło pytanie, nawiązujące do modnego teraz w mediach społecznościowych trendu "2016 challenge". Okazuje się, że Aga i Marcin poznali się właśnie dekadę temu na planie znanego serialu. "Ostatnio Aga widziałem twoje zdjęcie z 2016 roku, 2016 challenge. Ale wiem, że wy się poznaliście tego roku" - powiedział reporter "Pytania na śniadanie". To rzeczywiście jest powrót do naszego pierwszego w życiu spotkania. "Spotkaliśmy się na planie »Na dobre i na złe«, ja tam grałam epizod, a Marcin, wiadomo, był tam doktorem. Co prawda wymieniliśmy chyba dwa zdania tylko prywatnie... - wspominała Agnieszka. "Siedem wyrazów, ja pamiętam. Siedem słów" - doprecyzował Marcin Rogacewicz.

Co było dalej?

"I potem bardzo długo się nie widzieliśmy, ale to w sumie takie miłe wspomnienie z perspektywy dnia dzisiejszego" - podsumowała Agnieszka Kaczorowska.