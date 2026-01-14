Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski przez lata uchodzili za jedną z najgorętszych par w show-biznesie. Chętnie udzielali wspólnych wywiadów, brali udział w sugestywnych sesjach zdjęciowych i regularnie bywali razem na salonach. Jesienią 2022 roku Stramowski i Warnke ogłosili, że się rozstają, a ich rozwód sfinalizowano rok później. Aktorka nie ukrywała, że rozstanie z mężem wiele ją kosztowało i nie należało do najłatwiejszych.

Teraz Stramowski otworzył się w temacie rozstania z Warnke i przyczyn rozpadu ich związku. Aktor wystąpił w cyklu #CoZaFacet serwisu tvn.pl, gdzie zapewnił, że pomimo tego, iż rozwód był bardzo ciężki, obecnie ma "super" relację z eks-małżonką, z którą dzieli opiekę nad ich 6-letnią córką, Heleną. Zdradził również, na jakie żarty pozwalają sobie z Katarzyną Warnke, co ma świadczyć o ich ogromnym dystansie do tego, jak potoczyło się ich wspólne życie.

"Ojciec wrócił po trzech latach"

"Mam super relację z eksmałżonką. Jestem z tego dumny. Jesteśmy w stanie się śmiać za każdym razem, jak do siebie dzwonimy. Dużo żartujemy. Ostatnio przyszedłem do niej, do mojego starego domu, byli moi starzy teściowie i Kaśka żartuje: o, patrz Hela, ojciec wrócił po trzech latach (śmiech). Później pyta: gdzie ty idziesz? Odpowiadam: do innej baby. Potrafimy się z tego śmiać. Rozstania są ciężkie. Patchwork jest trudny. A dzieci zawsze są na pierwszym miejscu" - zdradza w rozmowie z tvn.pl aktor. "Strasznie się kłóciliśmy. Mieliśmy bardzo intensywną relację" - wspomina Stramowski.

Jak teraz wygląda związek Piotra Stramowskiego?

Piotra Stramowski jest teraz związany z Natalią Krakowską. "Natalia, chociaż jest niepozorna, też jest bardzo mocnym charakterem, a jakoś się dogadujemy. Znalazła na mnie sposób, a ja nie jestem łatwym partnerem do życia. Wszystko dzieje się po coś. Nie wchodzi się drugi raz do tej samej rzeki. Chyba że się wejdzie (śmiech). Raz albo drugi. Nie jestem w stanie ci powiedzieć, co będzie za rok czy dwa. Na to pytanie nie znam odpowiedzi" - zdradził w rozmowie z tvn.pl aktor.