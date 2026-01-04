Małgorzata Kożuchowska w piątkowy wieczór poszła do Opery Narodowej w Warszawie, by obejrzeć "Czarodziejski flet". Relację z tego wyjścia opublikowała na Instagramie. Zrobiła wyjątek, bo wśród fotek są zdjęcia jej syna, Jasia, a gwiazda raczej nie publikuje prywatnych treści.

Małgorzata Kożuchowska o macierzyństwie

Gwiazda "Rodzinki.pl" w 2014 roku urodziła syna, który otrzymał imiona Jan Franciszek. Kożuchowska urodziła dziecko stosunkowo późno, bo w wieku 43 lat. Gwiazda nie obawiała się, że ciąża i macierzyństwo wyhamują jej karierę. "Wtedy tak nie myślałam, bo ja bardzo tego chciałam. Wiedziałam, że to jest już naprawdę ostatni dzwonów dzwon. Szanse były znikome, więc ja po prostu wszystko też postawiłam na ten, że tak powiem, projekt" - mówiła aktorka. Szybko jednak wróciła do pracy. "Jak Jasiu miał trzy miesiące, to wróciłam na plan. Urodziłam go w październiku, było zimno, więc te wszystkie bety, kocyki, foteliki. Chyba nigdy w życiu nie klęłam tyle, co wtedy. (...) Tam była niania, ja karmiłam Jasia, no i wróciłam" - wspomniała w podcaście Wojewódzkiego i Kędzierskiego.

Wyprawa Małgorzaty Kożuchowskiej z synem do opery

Małgorzata Kożuchowska rzadko publikuje zdjęcia z synkiem. Jeśli już decyduje się na taki krok, pokazuje Jana Franciszka, który stoi tyłem lub sfotografowany jest z profilu. Tak też stało się teraz. Widać jednak, że chłopiec jest już duży. Na wyjście do opery mama ubrała go w garnitur. Małgorzata Kożuchowska pozowała też do zdjęć z kolegami - Joanną Kulig i Szymonem Komasą.