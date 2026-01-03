Kaja Paschalska od lat wciela się w postać Oli Lubicz w serialu "Klan". Aktorka rzadko dzieli się informacjami na temat swojego życia prywatnego zarówno w wywiadach, jak i w swoich mediach społecznościowych.

Kaja Paschalska uchyliła rąbka tajemnicy

Tym razem uchyliła jednak rąbka tajemnicy. Kaja Paschalska opublikowała post, w którym podsumowała mijający rok. Ze swoimi obserwatorami postanowiła podzielić się przemyśleniami na temat tego, jaki był 2025. Podobno ten rok był zakończeniem dłuższego karmicznego cyklu. Wyrośnięciem z rzeczy, które już są nieaktualne, za małe, uwierają. Zrzuceniem masek. Zmianą skóry - napisała Kaja Paschalska.

Swoim obserwatorom złożyła również noworoczne życzenia. Życzę wam, kochani, żeby rok 2026 zaprowadził was do waszego miejsca. Tam, gdzie wszystko się kończy i zaczyna. Miejsca, w którym bezpieczeństwa, miłości i spokoju nie trzeba szukać, bo ma się je w sercu. Zawsze. Tam, gdzie rodzi się jedyne w swoim rodzaju uczucie. Wdzięczność - czytamy na profilu aktorki z "Klanu".

Kaja Paschalska ogłosiła zaręczyny

Pod koniec swojego wpisu zamieściła adnotację "She said yes" – "Powiedziała tak". Do postu Kaja Paschalska dołączyła zdjęce, na których widać jej dłoń z pierścionkiem zaręczynowym.

Kaja Paschalska pokazała partnera

Na kolejnej zamieszczonej w sieci fotografii można zobaczyć ją w towarzystwie tajemniczego partnera. O ukochanym aktorki wiadomo tylko tyle, że ma na imię Damian.

Internauci pospieszyli z gratulacjami. "Gratulacje bądźcie dobrzy dla siebie"; "Kajutku. uśmiecham się pod noskiem widząc twoje szczęście. pozdrawiam bardzo ciepło"; "Oj tak, idzie rok działań, obfitości. powodzenia" - pisali fani aktorki (pisownia oryginalna - przyp. red.)