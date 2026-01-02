Ola Ciupa ma 35 lat, jest laureatką konkursu ''Miss Polski 2014'', a szerszej publiczności dała poznać się z teledysku Donatana i Cleo. - ''My Słowianie''. To właśnie po premierze wspomnianego klipu, jej kariera dosłownie wystrzeliła. Olę można zobaczyć także w roli dziennikarki muzycznej i DJki, gdy występuje jako DJ SLAVIC. Brała też udział w programie "Królowe przetrwania".

Medialny związek Oli Ciupy

Ola Ciupa przez 5 lat była związana z raperem Kubańczykiem. W tym czasie chętnie pokazywali się razem i pozowali na ściankach. W 2024 roku postanowili się rozejść, a celebrytka deklarowała, że powodem zakończenia relacji miało być uzależnienie rapera. Od ich głośnego rozstania minęło już ponad 1,5 roku, ale Jakub od czasu do czasu w wywiadach wraca pamięcią do tego wydarzenia i ujawnia kulisy burzliwej relacji. "Naprawdę ten związek z Olą dużo mnie kosztował. Nie mówię, że przez Olę, ale bardzo dużo mnie to kosztowało przez media, przez artykuły, bardzo dużo to kosztowało również moją rodzinę, gdy czytali te nagłówki, często nieprawdziwe" - powiedział raper w rozmowie z Pudelkiem.

Nowy partner Oli Ciupy miał problemy z prawem

Wygląda na to, że Ola odnalazła na nowo szczęście w miłości i postanowiła pokazać publicznie nowy związek. Rozpoczęcie 2026 roku celebrytka świętowała w objęciach ukochanego, czym pochwaliła się w sieci. Zamieściła na Instagramie dwie fotki z partnerem. Na jednym z nich wspólnie wpatrują się w pokaz fajerwerków, a mężczyzna trzyma Olę za pośladek. Na drugim Ciupa zasiadła na kolanach Pawła Bomby. Partner Oli jest doskonale znany w świecie freak-fightów. Niedawno dołączył do FAME MMA i w listopadzie walczył z Marcinem Najmanem. Influencer bije się od 2022 roku i w tym czasie podpisywał kontrakty z trzema federacjami. Nowy wybranek Oli kilka lat temu wszedł w konflikt z prawem. Paweł "Scarface" Bomba w lutym 2023 roku usłyszał zarzut oszustw finansowych na 80 tys. złotych. Był skazany na dwa lata pozbawienia wolności, po kilku miesiącach miał przerwę w odbywaniu kary z powodów zdrowotnych. W tym czasie wyjechał z kraju, ale niedługo później został zatrzymany przez Interpol. Trochę czasu spędził w mołdawskim zakładzie karnym. Ostatecznie wyszedł z więzienia w 2025 roku.