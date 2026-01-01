Paweł Domagała to aktor znany m.in. z serialu "Rafi", "Pan Mama" czy "Żmijowisko". Znany jest również z takich przebojów jak "Opowiem ci o mnie" czy "Weź nie pytaj". Można go również zobaczyć w spektaklu "Exterminator", który po 6 latach wrócił na deski teatrów w całej Polsce.

Życzenia noworoczne od Pawła Domagały

Czego oprócz zdrowia w tym nowym 2026 roku życzy Wam Paweł Domagała? Zobaczcie sami życzenia noworoczne od aktora.