Nie tylko TVP i Polsat. Sylwester w TV Republika

Sylwestrowe koncerty emitowane w stacjach telewizyjnych to już tradycja. W tym roku nie tylko TVP i Polsat zorganizowały imprezy dla swoich widzów. Po raz drugi zdecydowała się na to TV Republika.

Reklama

Sylwester TV Republika. Kto wystąpił?

Koncert sylwestrowy tej stacji odbył się w Chełmie. Zorganizowany został wraz z władzami województwa i miasta. Na scenie nie zabrakło gwiazd TV Republika takich jak Anna Popek czy Rafał Patyra. Dla widzów tej stacji oraz zgromadzonych pod sceną występowały gwiazdy polskie i zagraniczne. Pojawiły się takie zespoły jak Fun Factory, Fancy, Corona, Defis, Weekend czy Playboys.

Sylwester TV Republika w ogniu krytyki

Transmisja "Wystrzałowego Sylwestra na Lubelszczyźnie z TV Republika" rozpoczęła się o 19:30. To nie spodobało się widzom. Chwilę po godzinie 20 pojawiły się głosy krytyki. Powód? O tej porze inne stacje emitowały noworoczne orędzie prezydenta Karola Nawrockiego, tymczasem w TV Republika trwał koncert sylwestrowy. Widzowie nie szczędzili słów krytyki. Twierdzili, że można było rozpocząć widowisko chwilę później lub przerwać na moment.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Sylwester w TV Republika. Internauci komentują

Orędzie prezydenta na innych kanałach, tylko nie na Republice; Gdzie jest orędzie prezydenta? Dlaczego nie nadaliście na żywo?; Czy orędzie prezydenta nie jest ważniejsze? Nie można było zacząć chwilę później? - grzmieli widzowie TV Republika w komentarzach.

Podobna sytuacja miała miejsce rok wcześniej. Wtedy TV Republika również nie transmitowała noworocznego orędzia prezydenta Andrzeja Dudy. Stacja jest prywatnym nadawcą, co oznacza, że nie ma ustawowego obowiązku transmitowania orędzia.