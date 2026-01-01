Nie tylko TVP i Polsat. Sylwester w TV Republika
Sylwestrowe koncerty emitowane w stacjach telewizyjnych to już tradycja. W tym roku nie tylko TVP i Polsat zorganizowały imprezy dla swoich widzów. Po raz drugi zdecydowała się na to TV Republika.
Sylwester TV Republika. Kto wystąpił?
Koncert sylwestrowy tej stacji odbył się w Chełmie. Zorganizowany został wraz z władzami województwa i miasta. Na scenie nie zabrakło gwiazd TV Republika takich jak Anna Popek czy Rafał Patyra. Dla widzów tej stacji oraz zgromadzonych pod sceną występowały gwiazdy polskie i zagraniczne. Pojawiły się takie zespoły jak Fun Factory, Fancy, Corona, Defis, Weekend czy Playboys.
Sylwester TV Republika w ogniu krytyki
Transmisja "Wystrzałowego Sylwestra na Lubelszczyźnie z TV Republika" rozpoczęła się o 19:30. To nie spodobało się widzom. Chwilę po godzinie 20 pojawiły się głosy krytyki. Powód? O tej porze inne stacje emitowały noworoczne orędzie prezydenta Karola Nawrockiego, tymczasem w TV Republika trwał koncert sylwestrowy. Widzowie nie szczędzili słów krytyki. Twierdzili, że można było rozpocząć widowisko chwilę później lub przerwać na moment.
Sylwester w TV Republika. Internauci komentują
Orędzie prezydenta na innych kanałach, tylko nie na Republice; Gdzie jest orędzie prezydenta? Dlaczego nie nadaliście na żywo?; Czy orędzie prezydenta nie jest ważniejsze? Nie można było zacząć chwilę później? - grzmieli widzowie TV Republika w komentarzach.
Podobna sytuacja miała miejsce rok wcześniej. Wtedy TV Republika również nie transmitowała noworocznego orędzia prezydenta Andrzeja Dudy. Stacja jest prywatnym nadawcą, co oznacza, że nie ma ustawowego obowiązku transmitowania orędzia.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję