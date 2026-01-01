Janusz Chabior to aktor znany m.in. z takich filmów jak "Służby specjalne", "Botoks", "Polityka". Poprosiliśmy go o życzenia noworoczne dla naszych Czytelników. Czego Wam życzy?
Znany m.in. z takich filmów jak "Służby specjalne", "Botoks", "Polityka", "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa" czy seriali "Ślepnąc od świateł", "Komisarz Alex".
Życzenia noworoczne od Janusza Chabiora
Czego oprócz szczęścia i uśmiechu w tym nowym 2026 roku życzy Wam Janusz Chabior? Zobaczcie sami życzenia noworoczne od aktora.
