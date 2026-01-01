Janusz Chabior to znany i uwielbiany przez wielu Polaków aktor. Znany m.in. z takich filmów jak "Służby specjalne", "Botoks", "Polityka", "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa" czy seriali "Ślepnąc od świateł", "Komisarz Alex".

Noworoczne życzenia od Przemysława Bluszcza. Czego życzy Wam aktor?
Życzenia noworoczne od Janusza Chabiora

Czego oprócz szczęścia i uśmiechu w tym nowym 2026 roku życzy Wam Janusz Chabior? Zobaczcie sami życzenia noworoczne od aktora.

