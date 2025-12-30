Maurycy Popiel i Izabela Warykiewicz pobrali się w 2021 roku. Ich związek trwał 13 lat, bo od czasów studiów w krakowskiej PWST. W sprawie rozwodowej Popiela i Wawrykiewicz zapadło orzeczenie końcowe. Data orzeczenia to 29 grudnia 2025 r. Teraz oczekuje na uprawomocnienie - informuje Pudelek.

Maurycy Popiel przyznał się do zdrady

Izabela Warykiewicz niedawno po raz pierwszy ujawniła w podcaście ”HerraOnAir” , co doprowadziło ją do złożenia pozwu rozwodowego. Powiedziała, że jeszcze kilka lat temu ufała Maurycemu bezgranicznie. W 2025 roku aktor przyznał się, że w jego życiu pojawiła się inna kobieta. Był to dla niej cios, który doprowadził do złożenia pozwu rozwodowego z orzekaniem o winie. "Moje życie prywatne wywróciło się o 180 stopni. To wpłynęło na wszystko. (…) Przeżywać coś takiego dużego, bo to była dla mnie bardzo duża sprawa i ciężka sprawa. I nadal troszkę jeszcze jest" - wyznała.

Co dalej?

Maurycy Popiel w tym roku błyszczał w "Tańca z gwiazdami". Razem z Sarą Janicką dotarł do finału. Pojawiły się już informacje, że rozwodzący się aktor jest już w nowym związku, a jego nowa wybranka także zagrała w "M jak miłość". Co ciekawe, w tym samym seriali gra Izabela Wawrykiewicz.