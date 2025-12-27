Anna Przybylska zmarła 5 października 2014 r. Chorowała na raka trzustki. Ostatnie dni spędziła w rodzinnym domu w gdyńskim Orłowie, otoczona najbliższymi. Pozostawiła w żałobie fanów i rodzinę. Anna Przybylska była w związku z Jarosławem Bieniukiem, mieli trójkę dzieci.

Wzruszające wspomnienie

Oliwia Bieniuk idzie w ślady mamy. Skończyła Warszawską Szkołę Filmową. Najstarsza córka Anny Przybylskiej często w mediach społecznościowych wspomina mamę. W rocznicę urodzin aktorki opublikowała archiwalne zdjęcie z dzieciństwa, z wakacji. W opisie do fotografii pojawiło się jedynie emotikon serduszka.

Oliwia Bieniuk opublikowała zdjęcie, wspomnienie z wakacji z mamą, Anną Przybylską Oliwia Bieniuk opublikowała zdjęcie, wspomnienie z wakacji z mamą, Anną Przybylską / Instagram