Anna Przybylska zmarła 5 października 2014 r. Chorowała na raka trzustki. Ostatnie dni spędziła w rodzinnym domu w gdyńskim Orłowie, otoczona najbliższymi. Pozostawiła w żałobie fanów i rodzinę. Anna Przybylska była w związku z Jarosławem Bieniukiem, mieli trójkę dzieci.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Wzruszające wspomnienie

Oliwia Bieniuk idzie w ślady mamy. Skończyła Warszawską Szkołę Filmową. Najstarsza córka Anny Przybylskiej często w mediach społecznościowych wspomina mamę. W rocznicę urodzin aktorki opublikowała archiwalne zdjęcie z dzieciństwa, z wakacji. W opisie do fotografii pojawiło się jedynie emotikon serduszka.