Nina Terentiew wylansowała wiele telewizyjnych gwiazd. Mówi się, że ma intuicję i wyczucie jak nikt inny. W telewizji przepracowała 50 lat. Najpierw ponad 30 lat w TVP, gdzie m.in. szefowała TVP2, a potem w Polsacie, gdzie rozpoczęła pracę w 2006 r.

Nina Terentiew - "caryca telewizji"

To ona pod koniec lat 80. XX wieku wprowadziła na antenę Dwójki "Telewizję śniadaniową". Prowadziła też ekstremalnie przed laty popularne programy takie jak np. „Bezludna wyspa” czy „XYZ”. Błyskotliwa, piekielnie inteligentna i konkretna. Mówi się o niej, że potrafi być bardzo stanowcza. Rządzi żelazną ręką. Nie bez kozery nazywano ją "carycą telewizji".

Zmiany w Polsacie

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia doszło do dużych zmian w Cyfrowym Polsacie. Sąd drugiej instancji w Liechtensteinie podtrzymał orzeczenie, które w całości oddala powództwo Zygmunta Solorza. Miliarder chciał unieważnić decyzje z sierpnia, w ramach których cały majątek trafił w ręce jego dzieci. Tego samego dnia Piotr Żak został powołany na prezesa Cyfrowego Polsatu. Z kolei po Bożym Narodzeniu z rady nadzorczej Cyfrowego Polsatu odwołany został jeden z najbliższych współpracowników Zygmunta Solorza, Józef Birka. Nowymi członkami rady zostali Tobias Solorz i Aleksandra Żak, a także prawnik Jarosław Grzesiak, Marta Poślad (związana z Google) i Piotr Moszyński, były członek zarządu Orange Polska. Tobias Solorz i Aleksandra Żak zostali również powołani do rady nadzorczej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK).

Nina Terentiew odchodzi z rady nadzorczej

Od połowy 2011 r. do lutego 2023 r. Nina Terentiew była członkinią zarządu Telewizji Polsat, a potem weszła do rady nadzorczej. 29 grudnia nowa rada Cyfrowego Polsatu postanowiła dokonać kolejnych zmian. Z rady nadzorczych Cyfrowego Polsatu, Polkomtelu i Telewizji Polsat zrezygnował Józef Birka. Z kolei z rady nadzorczej Telewizji Polsat odejdzie Nina Terentiew.Z ustaleń Business Insider Polska wynika, że po odejściu z rady nadzorczej nadal będzie współpracować z Grupą Polsat Plus w roli doradczyni.

Planowane są kolejne zmiany w Polsacie

Serwis informuje również o zmianach na najwyższych szczeblach zarządzania stacją. Z Telewizją Polsat ma rozstać się Wiesław Walendziak, od lat związany z Zygmuntem Solorzem i odpowiedzialny dotychczas za obszar informacji oraz publicystyki. Nadzór nad tym pionem ma przejąć bezpośrednio prezes Telewizji Polsat, Piotr Żak.