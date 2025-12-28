W sobotę w sieci pojawiło się nagranie, które ma pochodzić z romskiego ślubu Viki Gabor. Zamieścił je Bogdan Trojanek, dziadek wybranka 18-latki. Mężem wokalistki ma być Giovani, wnuk lidera zespołu Terne Roma (Młodzi Cyganie).

"Tak miało być"

"Tak miało być i tak się stało. Chciałem państwa poinformować, że jesteśmy w Krakowie. Viki Gabor i mój wnuczek Giovani pobrali się według tradycji romskiej. Nie złamali prawa romskiego. Uciekli sobie, tak jak ich dziadkowie i pradziadkowie, tak i oni sobie uciekli. Od dzisiaj mój wnuczek jest w rodzinie Viki Gabor, a Viki jest w mojej rodzinie. A teraz jedziemy do jej dziadków i rodziców, żebyśmy zrobili tradycję cygańską. Czekajcie na cygańskie, piękne wesele" - zapowiedział mężczyzna.

Nowe nagranie

Teraz do sieci trafiło nowe nagranie pochodzące ze ślubu Viki Gabor. Podobnie jak poprzednie, zamieścił je Bogdan Trojanek na swoim profilu na Facebooku. W opisie poinformował, że Viki oraz jego wnuk Giovani zgodnie z romską tradycją zostali małżeństwem. W świetle prawa małżeństwo zawarte bez udziału polskiego urzędnika nie jest ważne. "Stało się, co się miało stać. Śmierć i żona od Boga sądzona Viki Gabor i mój wnuk Giovani Trojanek mąż i żona według naszego prawa Romanipen" - napisał.

Nagrania znikają

Teraz Roman Trojanek usunął wszelkie nagrania. Jak napisał na Facebooku: "Nie spodziewałem takiego zachowania Ludzi. Dla spokoju Viki i mojego wnuka usuwam Nagrania oni to strasznie przeżywają odniosę się za parę dni do tego heytu" - ogłosił Roman Trojanek.

Mama Viki Gabor składa życzenia

Początkowo menadżer Viki Gabor, Oskar Laskowski, zaprzeczył jakoby wiedział o ślubie artystki, co tylko podgrzało atmosferę wokół wydarzenia. Wkrótce potem w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z udziałem mamy Viki, która oficjalnie składała życzenia młodej parze. Rodzina Giovaniego również z radością komentowała całą uroczystość, wyrażając dumę z zachowania tradycji. Komunikaty ze strony menadżera i bliskich Viki Gabor jasno wskazywały na to, że całość miała wymiar rodzinny i kulturowy, a nie formalno-prawny. To potwierdziło, że ślub nie był wydarzeniem planowanym z myślą o medialnym rozgłosie, lecz autentycznym spotkaniem w gronie najbliższych. "Nie potwierdzam, nie zaprzeczam" - przekazał menedżer Viki Gabor, Oskar Laskowski w rozmowie z tvn.pl.

Czy Viki Gabor planuje formalny ślub?

Jak dotąd, Viki Gabor nie odniosła się publicznie do pytania o formalny ślub cywilny lub kościelny z Giovanim. W mediach nie pojawiły się żadne informacje o planach organizacji oficjalnej uroczystości z udziałem urzędnika lub duchownego. Również przedstawiciele rodziny i menadżer artystki nie potwierdzają, aby takie wydarzenie było planowane w najbliższym czasie. Wszystko wskazuje na to, że zarówno Viki Gabor, jak i jej partner pozostają na razie przy celebracji rodzinnych wartości i tradycji, bez formalizowania związku na gruncie prawa polskiego.