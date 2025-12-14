Viki Gabor i Roksana Węgiel to piosenkarki, które zdobyły popularność już jako małe dziewczynki. Obydwie dorastały na oczach widzów i odnosiły kolejne sukcesy. Sławę i rozpoznawalność przyniósł im program "The Voice Kids" a także wygrane konkursie Eurowizji Junior.

Viki Gabor i Roksana Węgiel są skłócone?

Od kilku lat w mediach pojawiają się doniesienia o tym, że Viki Gabor i Roksana Węgiel nie mają zbyt dobrej relacji. Ich konflikt miał zacząć się latem 2024 roku. To wtedy Viki Gabor w wywiadzie dla portalu vibez.pl skrytykowała medialną aktywność Roksany Węgiel. Wytknęła jej, że promuje bieliznę a nie muzykę. Od tamtej pory nie szczędzą sobie złośliwości.

Viki Gabor komentuje konflikt z Roksaną Węgiel. Co powiedziała?

W rozmowie z RMF FM Viki Gabor przy okazji promocji swojej nowej płyty "Spektrum uczuć", została zapytana właśnie o relację z Roksaną Węgiel. Czy istnieje szansa, że młode piosenkarki się pogodzą?

Strasznie nie lubię tego tematu, jest on niepotrzebny- powiedziała Viki Gabor. Piosenkarka przyznała, że nie była zwolenniczką niektórych zachowań Roksany na początku jej kariery. Nie wiem, co tam się stało, tak szczerze. Tam były rzeczy, które mi się nie podobały z jej strony, które wyszły na początku. Jestem takim typem osoby, że jak widzę, że ktoś robi coś na mój temat, to nie będę siedzieć cicho- powiedziała Węgiel w wywiadzie.

"Nie musimy się lubić"

Od razu zaznaczyła, że nie chce nakręcać sytuacji. Nie nakręcam tej sytuacji, bo jestem pewna, że tak samo jak mi, tak i Roxie, nie chce się. Nie musimy się lubić i rozmawiać ze sobą. Nakręcanie tego nie jest moim priorytetem. Nie lubię o takich rzeczach rozmawiać, bo mam wrażenie, że jest fajniejszy temat, np. płyta - stwierdziła.