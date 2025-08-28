Viki Gabor zyskała popularność dzięki temu, że wzięła udział w programie "The Voice Kids". Młoda artystka wygrała również konkurs Eurowizji Junior 2019. Jej kariera nabrała tempa. Dziś ma na koncie kilka przebojów i pojawia się na wielu imprezach oraz festiwalach.

Viki Gabor wzbudza kontrowersje. Wywołuje burzę w sieci

Tym, co budzi spore kontrowersje, jest jej wizerunek sceniczny. Każdy jej występ a przede wszystkim stylizacje i makijaż wywołują burze w sieci. Na ten temat postanowiła wypowiedzieć się również Kayah. Kilka lat temu artystki połączyły siły i nagrały wspólnie piosenkę "Ramię w ramię".

Kayah krytykuje Viki Gabor. Mówi o jej przyszłości

Okazuje się, że starsza koleżanka Viki Gabor z obawą patrzy na jej karierę oraz przyszłość. Nie szczędziła gorzkich słów, gdy została zapytana o młodą artystkę. Ja bym trochę jej karierę poprowadziła inaczej. Zawsze jej gratulowałam wielkiego talentu. Tam jest ogromny potencjał, ciągle z bólem twierdzę, że niewykorzystany - powiedziała Kayah w rozmowie z Radiem Eska.

Kayah o Viki Gabor. Padły słowa o "pracy nad sobą"

Kayah dodała, że błędy zdarzają się każdemu, ale powinny być lekcją. Każdy artysta ma swoją ścieżkę, ma swój pomysł na siebie, musi popełniać swoje błędy, odrabiać swoje lekcje. Na pewno namawiałabym ją do pracy nad sobą - dodała.