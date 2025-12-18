Monika Richardson była gwiazdą TVP, gdzie m.in. prowadziła przebojowy program "Europa da się lubić" oraz "Pytanie na śniadanie". Teraz prowadzi szkołę językową i jest naczelną redaktorką naczelną kobiecego serwisu. Choć rzadziej pojawia się w tradycyjnej telewizji, nadal jest aktywna w sieci. Teraz udzieliła szczerego wywiadu.

W rozmowie z dziennikarzem Kozaczka Monika Richardson wróciła pamięcią do trudnego okresu, w którym przez nieszczęśliwe małżeństwo była o krok od poważnej choroby i uzależnienia. Jak przyznała, to dzięki ostatniemu rozwodowi dziś pije mniej alkoholu. "Wstaję wcześnie, dobrze jem, mniej piję - bardzo pomógł mi tutaj mój rozwód. W okresie mojego trzeciego małżeństwa myślę, że ocierałam się o alkoholizm. Było życie ustawione pod »kiedy jest następna okazja, żeby się napić«. Ja to teraz obserwuję, patrząc na moich kolegów i koleżanki alkoholiczki: czasami to są bardzo małe ilości tego alkoholu, ale ustawiasz sobie życie. Tutaj kieliszek winka, tutaj napijemy się piwka, tutaj aperolek, a tutaj pójdziemy do sklepu spożywczego. Kupimy wódeczkę i nalejemy ją do soku pomarańczowego, ale będzie fajnie, a potem pójdziemy na plażę i będziemy, tak jak kiedyś, mili, weseli i będzie super. Alkoholicy są wśród nas, wiem to na pewno. Bardzo się cieszę, że mi Bozia oszczędziła tego wychodzenia z uzależnienia" - wyznała.

Czy Monika Richardson jest abstynentką?

"Ja piję jak najbardziej. Tylko po pierwsze, nie piję codziennie, a było w moim życiu tak, że piłam codziennie i trwało to kilka ładnych lat. Po drugie, nie upijam się do momentu posiadania kaca, bo w wieku 53 lat kaca się inaczej przeżywa, niż jak się miało 20. Nie doprowadzam się do kaca, nie planuję życia pod alkohol (…). Nie mam problemu z tym, że wszyscy dookoła piją alkohol, a ja piję wodę. Troszkę mi zajęło, żeby się nauczyć, że to nie jest wykluczenie, tylko moja mądrość i moja decyzja" - powiedziała dziennikarka.

Mężowie Moniki Richardson

Monika Richardson miała trzech mężów - pierwsi dwaj to Will Richardson (1995–2000), Jamiego Malcolma (2001–2012). Trzecim mężem Richardson był Zbigniew Zamachowski. Dziennikarka i aktor pobrali się w 2014 roku, a siedem lat później w mediach pojawiły się doniesienia o ich rozstaniu. Formalnie małżeństwo zakończyło się we wrześniu 2023 roku.