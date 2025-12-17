Do kabaretu Hrabi gościnnie dołączy Wojtek Kamiński, który podzielił się tą informacją na swoim Facebooku. Już w styczniu razem wystartują ze nowym programem "Być facetem".

Wojtek Kamiński z kabaretem Hrabi

"Dzielę się z wami znakomitą wiadomością. Kabaret Hrabi zaprosił mnie do wspólnego kabaretowego projektu. Przyjąłem ten zaszczyt z radością i ekscytacją" - przekazał Wojtek Kamiński. To artysta świetnie znany publiczności. Występował w kabarecie Jurki, z którego odszedł w 2020 r. i zaczął karierę jako stand-uper, a swoje solowe występy często udostępnia w sieci.

Kabaret Hrabi nie zmienia składu na stałe

Kabaret Hrabi nie zamierza zmieniać dotychczasowego składu, a na występy będzie gościnnie zapraszać artystów. Projekt "Kabaret Hrabi & Wojtek Kamiński - Być facetem" zawita m.in. do Pszczyny, Poznania, Torunia, Dębicy, Zielonej Góry, Gdyni, Warszawy, Kielc oraz Łodzi.

W kwietniu tego roku grupa przekazała informację o złym stanie zdrowia Joanny Kołaczkowskiej, która zachorowała na raka. 17 lipca artystka zmarła. Po śmierci koleżanki kabaret Hrabi zawiesił działalność. 5 października Kabaret Hrabi opublikował oświadczenie dotyczące swojej przyszłości. Zespół podkreślił, że nie zamierza zmieniać składu, ale nowe projekty będą otwarte na gościnne występy zaproszonych artystów. To właśnie w tym kontekście pojawia się nazwisko Wojtka Kamińskiego.