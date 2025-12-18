Julia Wieniawa zerwała współpracę z Kayaxem

Julia Wieniawa w kwietniu 2024 roku ogłosiła na swoim Instagramie, że zrywa współpracę z wytwórnią KAYAX. Głos w tej sprawie zabrał wówczas jej prawnik Marcin Marcinkiewicz, który pisał o "dowodach", które miała posiadać aktorka i piosenkarka.

"Pragnę poinformować, że z dniem dzisiejszym rozwiązałam moją współpracę z wytwórnią KAYAX, tj. spółką Kayah Production & Publishing sp. z o.o. Nie będę komentowała skierowanego przeze mnie do KAYAX oświadczenia o rozwiązaniu współpracy, w tej sprawie proszę o kontakt bezpośrednio z moim pełnomocnikiem, mecenasem Marcinem Marcinkiewiczem" - napisała wówczas Julia Wieniawa w oświadczeniu zamieszczonym na Instagramie.

Julia Wieniawa wydała oświadczenie. Czy to koniec sporu?

Teraz po ponad dwóch latach od momentu, gdy doszło do konfliktu, w mediach społecznościowych Julii Wieniawy, pojawiło się oświadczenie. Okazuje się, że między artystką a wytwórnią doszło do ugody. "W każdej współpracy mogą pojawić się trudności, nieporozumienia czy nawet spory. Najważniejsze jest jednak to, by potrafić je konstruktywnie rozwiązywać i szukać porozumienia" - czytamy.

"Ugoda zamyka wszelkie dotychczasowe roszczenia i kończy napięty okres w relacjach Wieniawy z Kayaxem. Co więcej, otwiera drzwi do ewentualnych wspólnych projektów w przyszłości. Nasze drogi jeszcze się przetną" - napisano.

Prawnik Julii Wieniawy zabrał głos. Co z dalszą współpracą z Kayaxem?

Prawnik reprezentujący Julię Wieniawę w rozmowie z Plejadą powiedział, że wspomniana ugoda dotyczy dotychczasowych relacji artystki z wytwórnią oraz rozwiązania tzw. umowy fonograficznej. Szczegóły samej ugody objęte są poufnością. Strony, tj. Kayax i Julia Wieniawa, podjęły słuszną decyzję o wzajemnych rozmowach i w sposób elegancki oraz bezkonfliktowy uregulowały własne relacje, zamykając dotychczasowe kwestie i otwierając się na przyszłość, co będzie korzystne dla wszystkich, a w szczególności dla polskiej sceny muzycznej - wyjaśnił.

Dodał, że Julia Wieniawa najnowszy album "Światłocienie" wydała w swojej wytwórni Wieniawa Records. Zaznaczył, że przyszłe działania będą podejmowane właśnie pod tą marką. Kayax ma w swoim portfolio wybitnych artystów i świetnym krokiem artystycznym będzie podjęcie przez Julię współpracy z takimi wykonawcami - powiedział w rozmowie z Plejadą.