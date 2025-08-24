Po trzech latach Marzena Rogalska wróciła do prowadzenia "Pytania na śniadanie". Widzowie są zadowoleni, chwalą duet, który Marzena Rogalska stworzyła z Łukaszem Nowickim.

Rozczarowana Monika Richardson

W najnowszym wywiadzie Monika Richardson, wieloletnia dziennikarka TVP, skomentowała to posunięcie obsadowe. Co więcej, Richardson uważa, że TVP nie ma ciekawych pomysłów. "Media publiczne w tym kraju nie mają żadnego pomysłu na siebie. Żadnego. Dlaczego? No bo ryba psuje się od głowy. Bo kierownictwo TVP jest takie, że zostało tam wsadzone troszeczkę przypadkiem" - powiedziała Monika Richardson w rozmowie z serwisem Świat Gwiazd.

"Wszyscy znamy Marzenę Rogalską..."

Kilka dni temu po kilku latach przerwy do "Pytania na śniadanie" powróciła Marzena Rogalska. We wspomnianej rozmowie Richardson nie omieszkała też skomentować wielkiego powrotu "koleżanki po fachu". Z ust Moniki Richardson padło jednak kilka wyjątkowo gorzkich słów na temat decyzji władz TVP. "Nie ma koncepcji, więc raczymy się tymi odgrzewanymi kotletami. (...) Marzena Rogalska. Wszyscy znamy Marzenę Rogalską. No proszę państwa, to jest dalej pudrowanie trupa" - wyznała Monika Richardson w wywiadzie dla Świata Gwiazd.