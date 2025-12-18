Pod koniec października Kuba Wojewódzki poinformował, że po 15 latach kończy współpracę z warszawskim Teatrem 6. piętro, który prowadzą Michał Żebrowski i Eugeniusz Korin. Decyzję ogłosił publicznie w mediach społecznościowych, jasno wskazując powód swojej rezygnacji.

Wszystko przez Żurnalistę

"W związku z planami pojawienia się na scenie @teatr6pietro niejakiego Żurnalisty, którego osoba, światopogląd, etyka i estetyka są mi całkowicie obce, zmuszony jestem zrezygnować z dalszej współpracy z Teatrem. Dziękuję wszystkim za te wspólne 15 lat. #zagrajtojeszczerazsam" - napisał Wojewódzki.

Znany satyryk i aktor zastąpi Kubę Wojewódzkiego

Po odejściu Wojewódzkiego długo nie było wiadomo, kto przejmie rolę Allana Felixa, w którą prezenter wcielał się przez lata. Teraz wszystko jest już jasne. Dyrekcja Teatru 6. piętro poinformowała, że do obsady spektaklu „Zagraj to jeszcze raz, Sam” dołącza Jacek Borusiński. Aktor wcieli się w rolę Allana Felixa, a na scenie towarzyszyć mu będą Anna Cieślak, Barbara Kurdej-Szatan, Daniel Olbrychski oraz Michał Żebrowski. Jacek Borusiński, znany z ról telewizyjnych, filmowych i teatralnych, zyskał wielką popularność dzięki współpracy z grupą Mumio. W 2024 r. otrzymał także nagrodę za najlepszą rolę męską w filmie "Wróbel" na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Na oficjalnej stronie teatru 6. piętro można również przeczytać zaskakującą informację o głównej roli spektaklu "Zagraj to jeszcze raz, Sam".

Miał grać tę rolę od początku

"Jako ciekawostkę możemy dodać fakt, że propozycja zagrania roli Allana została złożona Jackowi Borusińskiemu już 17 lat temu i był on wówczas pierwszym wyborem obsadowym reżysera spektaklu Eugeniusz Korina. Tym bardziej cieszy nas fakt, że po latach udało się wrócić do pierwotnego pomysłu, którego rezultat można będzie zobaczyć już za chwilę" - poinformowali twórcy.