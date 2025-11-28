Wokół relacji Katarzyny Zillmann i Janji Lesar narosło wiele plotek. Wioślarka i tancerka stworzyły pierwszą kobiecą parę w polskiej odsłonie show. Uwagę przyciągały ich zmysłowe choreografie i namiętne pocałunki. Plotki o bliskiej relacji Zillmann i Lesar przybrały na sile po finale "Tańca z gwiazdami", gdy w sieci pojawiły się zdjęcia z afterparty, na których panie nie szczędziły sobie czułości.

Rozstanie Zillman z partnerką

Po finale "Tańca z gwiazdami" Julia Walczak - wieloletnia partnerka Zillmann - potwierdziła rozstanie z wioślarką. Choć w wydanym kilka dni później oświadczeniu podkreśliła, że decyzja zapadła wcześniej i bez konfliktów, wiele osób połączyło te wydarzenia ze zbliżeniem Kasi i Janji. Mało kto pamiętał wtedy, że również sama tancerka była od lat w poważnym związku.

Janja Lesar odchodzi od partnera

Janja Lesar i Krzysztof Hulboj byli parą zarówno w życiu, jak i na parkiecie. Ich wspólna historia zaczęła się jeszcze w 2003 roku, gdy trenowali razem taniec. Największy sukces osiągnęli w 2008, zdobywając mistrzostwo Polski w tańcach latynoamerykańskich. Przez wiele sezonów współtworzyli też "Taniec z Gwiazdami". Choć się zaręczyli, nie zdecydowali się na ślub. W rozmowie z Kozaczkiem Janja Lesar pwiedziała, że właściwie przez całe dorosłe życie była w związkach. "Jeszcze nigdy nie byłam sama" - wyznała. "I teraz będziesz sama?" - zapytał dziennikarz. "Tak" - odpowiedziała krótko Lesar. Tancerka przyznała, że jest obecnie "na zakręcie" i odczuwa potrzebę funkcjonowania samodzielnie. Tym samym potwierdziła, że podjęła decyzję o przerwie w wieloletnim związku z Krzysztofem Hulbojem.

Janja Lesar planuje wyprowadzkę

"Mój związek po prostu trochę się zmienił. Po raz pierwszy chcę pobyć sama. Miłości są bardzo różne. Wiem, że moja miłość, którą dzielę z Krzysztofem, nie jest warunkowa. (…) Takie rozumienie drugiego człowieka, że chcę pobyć sobie trochę sama. Chcę tak pierwszy raz w życiu. Boję się, ale w takim sensie egzystencjalnym. Ja nie robię sama zakupów, jestem bardzo zła w wyrzucaniu śmieci i organizowaniu pracy. Tego się trochę boję, bo zawsze miałam wolny, artystyczny zawód. Boję się, że co zrobię, jak nie będę miała pracy. Ale samotności się nie boję. Nawet trochę się cieszę na nią" - powiedziała Janja Lesar. Zapytana o to, gdzie planuje się zatrzymać po wyprowadzce, przyznała, że niewykluczone, iż na jakiś czas wróci do domu rodzinnego.

Janja Lesar o Katarzynie Zillmann

Janja Lesar nie potwierdziła jednak, by obie łączyło coś więcej niż przyjaźń. Wspomniała jedynie, że można mówić o zauroczeniu. "Nie będę tego ukrywać. Wszyscy to widzieli" - skomentowała wprost. Lesar zdradziła też, że w młodości miała "epizody z kobietami". Zapytana, czy nie wyklucza związku z kobietą w przyszłości, odparła, że obecnie nie zamyka się na żadną możliwość. Podkreśliła jednak, że teraz przede wszystkim chce nacieszyć się samotnością, bo - jak zaznaczyła - nigdy wcześniej nie była sama.